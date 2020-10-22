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МВД: протесты в Беларуси перерастают в террористические угрозы

22.10.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поджоги в Жодино и Солигорске свидетельствуют о том, что «протесты в Беларуси перерастают в террористические угрозы», говорится в сообщении телеграм-канала пресс-службы Министерства внутренних дел.

Приводится также видеокомментарий начальника управления уголовного розыска УВД Миноблисполкома Александра Копишева.

«В последнее время радикальный протест начинает переходить в террористические акты. Так называемые мирные активисты начали поджигать административные здания и припаркованные рядом с ними автомашины. 8 октября неустановленное лицо при помощи приведения в действие самодельного взрывного устройства совершило поджог административного здания прокуратуры города Жодино», — отметил Копишев.

По его словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при тесном взаимодействии со Следственным комитетом был установлен ранее несудимый 31-летний житель Жодино, который в настоящее время задержан по подозрению в совершении данного преступления, водворен в ИВС Жодинского ГУВД, где дает признательные показания.

«Хотелось бы отметить, что данный гражданин неоднократно был замечен в дневное время на мирных акциях протеста», — подчеркнул Копишев.

«Сегодня ночью неустановленными лицами был совершен поджог административного здания Государственного комитета судебных экспертиз Солигорска, а также служебного и личного автотранспорта, находящегося на парковке прокуратуры Солигорска. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению виных лиц», — продолжил начальник УУР УВД Миноблисполкома.

«Хотелось бы заверить радикально настроенных граждан, что ни одно такое преступление не останется безнаказанным. Это уже дело чести для каждого сотрудника правоохранительных органов», — подытожил Копишев.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в повреждении двери здания прокуратуры в Жодино, а также о поджоге четырех автомобилей на парковке солигорской прокуратуры.

Установлено, что незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. В результате этого оказался поврежденным один из кабинетов. Источник огня был занесен снаружи здания через приоткрытое окно.

 
 
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Поджоги в Жодино и Солигорске свидетельствуют о том, что «протесты в Беларуси перерастают в террористические угрозы», говорится в сообщении телеграм-канала...
 
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