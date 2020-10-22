Для некоторых владельцев частных домов расширили льготы на электроэнергию

Источник материала: Tut.by

В Беларуси расширили введенные в этом году льготы для некоторых владельцев частных домов на электроэнергию для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Напомним, в апреле разрешили частично возмещать затраты на проведение электроснабжения — до 40 базовых величин (до 1080 рублей). Сейчас «потолок» по этой льготе увеличили до 80 базовых величин (2160 рублей) для некоторых потребителей, в том числе для малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения. Это предусмотрено указом № 375 от 22 октября, сообщает пресс-служба президента.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Изменения ввели для стимулирования использования населением электрической энергии.

Напомним, в апреле этого года для владельцев частных домов ввели льготы на электроэнергию для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Они могут претендовать на частичное возмещение расходов на проведение электроснабжения — за счет средств местных бюджетов. Сумма возмещения составляет 20% от стоимости выполненных работ. Но она не может превышать 40 базовых величин (1080 рублей). То есть если работы потянут более чем на 5400 рублей, то рассчитывать на возмещение больше 1080 рублей не приходится.

Сейчас же «потолок» по этой льготе подняли до 40% от стоимости выполненных работ (но не больше 80 базовых величин — 2160 рублей) для малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения, в том числе многодетных семей и неработающих пенсионеров.

Ранее мы подробно писали , кто и как может воспользоваться этой льготой.