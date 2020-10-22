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Брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» и врывается в гонку за четвертое место. Замахнутся на медали?

22.10.2020 19:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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22 октября в Бресте прошел отложенный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Динамо» не без труда обыграло «Слуцк» со счетом 3:1. Чемпион набирает три очка и вклинивается в медальные разборки, имея игру в запасе. Замахнется Брест на золото?

«Сахарные» продолжают находиться в зоне стыковых матчей. Но у них также есть игра в запасе.


Фото: «Динамо» (Брест)

«Динамо-Брест» — ФК «Слуцк» — 3:1

Брест. 22 октября. ОСК «Брестский».

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей.

«Динамо-Брест»: Павлюченко — Веретило, Кики, Хачериди, Печенин (Витус, 87) — Нойок, Тве (Седько, 79) — Юзепчук (Милевский, 66), Кривец (к), Гордейчук — Лаптев.

ФК «Слуцк»: Брановец (к) — Поникаров, Коанда, Анюкевич, Кривулькин — Ращеня, Русак (Крень, 79) — Сасин, Козлов (Сычев, 79), Велько — Сирима (Сердюк, 22).

Голы: 1:0 — Кривец (8). 1:1 — Козлов (34, с пенальти). 2:1 — Тве (68, пас — Кривец). 3:1 — Гордейчук (82, пас — Лаптев).

Предупреждения: Печенин (33), Милевский (88) — Сасин (60), Крень (84), Сердюк (93+).

Первый тайм прошел с приличным преимуществом хозяев поля, которые быстро открыли счет. На восьмой минуте отличился Сергей Кривец. Но на 34-й минуте гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Юрий Козлов.

Второй тайм лучше проводили уже «сахарные», которые убегали в опасные атаки, а в паре моментов брестчанам откровенно фартило.

Но выход на поле Артема Милевского в который раз спас «Динамо». Именно звезда Бреста отдала классный пас пяткой на Кривца, а тот выдал филигранный навес на Тве, который головой отправил мяч в сетку.

Под конец игры хозяева забили еще один гол, отличился Михаил Гордейчук. Брест возвращается в медальные разборки, и вполне команда может потрепать нервы и лидерам, которые дружно потеряли очки в прошлом туре.


Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Витебском» в Борисове, «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» дома сыграет со «Славией», на выезде со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в гостях сыграет против «Энергетика-БГУ», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» дома примет с «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 26 50
«Неман» 26 47
«Шахтер» 25 46
«Торпедо-БелАЗ» 26 44
«Динамо» (Брест) 25 44
«Ислочь» 26 43
«Динамо» (Минск) 26 42
«Рух» 26 39
«Энергетик-БГУ» 25 35
«Витебск» 26 34
ФК «Минск» 26 34
«Славия» 24 28
ФК «Слуцк» 25 24
ФК «Городея» 26 24
«Белшина» 24 20
ФК «Смолевичи» 26 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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22 октября в Бресте был сыгран перенесенный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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