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Брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» и врывается в гонку за четвертое место. Замахнутся на медали?
Источник материала: Tut.by
22 октября в Бресте прошел отложенный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Динамо» не без труда обыграло «Слуцк» со счетом 3:1. Чемпион набирает три очка и вклинивается в медальные разборки, имея игру в запасе. Замахнется Брест на золото?
«Сахарные» продолжают находиться в зоне стыковых матчей. Но у них также есть игра в запасе.
«Динамо-Брест» — ФК «Слуцк» — 3:1
Брест. 22 октября. ОСК «Брестский».
Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей.
«Динамо-Брест»: Павлюченко — Веретило, Кики, Хачериди, Печенин (Витус, 87) — Нойок, Тве (Седько, 79) — Юзепчук (Милевский, 66), Кривец (к), Гордейчук — Лаптев.
ФК «Слуцк»: Брановец (к) — Поникаров, Коанда, Анюкевич, Кривулькин — Ращеня, Русак (Крень, 79) — Сасин, Козлов (Сычев, 79), Велько — Сирима (Сердюк, 22).
Голы: 1:0 — Кривец (8). 1:1 — Козлов (34, с пенальти). 2:1 — Тве (68, пас — Кривец). 3:1 — Гордейчук (82, пас — Лаптев).
Предупреждения: Печенин (33), Милевский (88) — Сасин (60), Крень (84), Сердюк (93+).
Первый тайм прошел с приличным преимуществом хозяев поля, которые быстро открыли счет. На восьмой минуте отличился Сергей Кривец. Но на 34-й минуте гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Юрий Козлов.
Второй тайм лучше проводили уже «сахарные», которые убегали в опасные атаки, а в паре моментов брестчанам откровенно фартило.
Но выход на поле Артема Милевского в который раз спас «Динамо». Именно звезда Бреста отдала классный пас пяткой на Кривца, а тот выдал филигранный навес на Тве, который головой отправил мяч в сетку.
Под конец игры хозяева забили еще один гол, отличился Михаил Гордейчук. Брест возвращается в медальные разборки, и вполне команда может потрепать нервы и лидерам, которые дружно потеряли очки в прошлом туре.
Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.
БАТЭ сыграет с «Витебском» в Борисове, «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.
«Неман» дома сыграет со «Славией», на выезде со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».
«Шахтер» сыграет 31 октября отложенный матч против «Белшины», в гостях сыграет против «Энергетика-БГУ», в Солигорске против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».
«Ислочь» поедет к «Руху» в Брест, дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.
«Торпедо-БелАЗ» дома примет с «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.
Брестское «Динамо» съездит в Мозырь к «Славии», в столицу к «Минску», дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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22 октября в Бресте был сыгран перенесенный матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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