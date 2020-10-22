Доступ к «Нехте» заблокирован по ссылке в браузере. Абоненты A1 не могут открыть сайт Telegram

Источник материала: Tut.by

Недавно, 20 октября, суд Центрального района г. Минска по инициативе ГУБОПиК МВД признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA экстремистскими материалами — и мы подробно поясняли , что это значит для обычных пользователей. Сегодня стало известно: 21 октября веб-доступ к каналу «Нехты» был заблокирован по ссылке в браузере. Кроме того, при попытке перейти на ссылки формата https://t.me у провайдера А1 стало появляться сообщение, что «соединение не безопасно».



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

Ссылка на Telegram-канал «Нехты» внесена в список ресурсов ограниченного доступа. Напомним: сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами закрыт для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Кроме того, как отмечается в Telegram-канале «За BYnet», «пользователи сообщают, что у провайдера А1 при переходе на ссылки формата https://t.me появляется сообщение о том, что „соединение не безопасно“. Есть предположение, что таким образом провайдер пытается „блокировать“ сервис, выдавая поддельный сертификат. У других провайдеров пока не замечено».





— На данный момент некоторые абоненты A1 могут испытывать сложности с доступом к ресурсу t.me через определенные браузеры, например Google Chrome, по техническим причинам. При этом ресурс остается доступным через другие браузеры, например, Microsoft Edge или Opera. Специалисты компании занимаются решением проблемы, о восстановлении корректного доступа будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за неудобства! — прокомментировали в компании оператора.

Добавим, что ресурс tginfo.me считает , что «ошибка возникает из-за того, что провайдер пытается взять защищенный трафик под свой контроль: чтобы просмотреть или модифицировать передаваемые данные, провайдер должен подменить легитимный сертификат на собственный, но современные браузеры таким сертификатам не доверяют».

Чтобы Telegram-ссылки на Android снова начали работать, нужно установить Telegram как приложение для открытия таких ссылок по умолчанию: Если при нажатии на ссылку предлагается открыть ее в Telegram или браузере, выбирайте Telegram. Если всплывающее окно не появляется: Зажмите иконку Telegram и откройте пункт «О приложении». Выберите секцию «Действия по умолчанию». В пункте «Открытие поддерживаемых ссылок» выберите «Открывать» или «Разрешить». Чтобы на iOS ссылка открылась в Telegram, зажмите эту ссылку и выберите «Открыть в Telegram».