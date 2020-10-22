|
Судья Шабуня присудила поэту Дмитрию Строцеву 13 суток ареста
Источник материала: Партизан
Судья Виктория Шабуня, известная с 2012 года политически мотивированными решениями, наказала Дмитрия Строцева 13-ю сутками ареста.
Поэт Дмитрий Строцев / "Фейсбук"
Поэт исчез 21 октября около 11 часов утра. До вечера близкие не знали, где он находится. После семья нашла его в списках задержанных на Окрестина, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судья Виктория Шабуня, известная с 2012 года политически мотивированными решениями, наказала Дмитрия Строцева 13-ю сутками ареста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)