ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Судья Шабуня присудила поэту Дмитрию Строцеву 13 суток ареста

22.10.2020 19:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Судья Виктория Шабуня, известная с 2012 года политически мотивированными решениями, наказала Дмитрия Строцева 13-ю сутками ареста.


Поэт Дмитрий Строцев / "Фейсбук"​

Поэт исчез 21 октября около 11 часов утра. До вечера близкие не знали, где он находится. После семья нашла его в списках задержанных на Окрестина, передает "Еврорадио".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судья Виктория Шабуня, известная с 2012 года политически мотивированными решениями, наказала Дмитрия Строцева 13-ю сутками ареста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Для некоторых владельцев частных домов расширили льготы на электроэнергию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика