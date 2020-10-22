«В Европе ты нужен как рабочая сила, а в Беларуси — вообще не нужен». История белоруса, вынужденного бежать из страны









EX-PRESS.BY о том, похожа ли Беларусь на антиутопию Оруэлла, стоит ли верить фоткам жилья в интернете, и почему он хочет вернуться на родину. В Жодино у минчанина С. живут друзья, здесь он много раз бывал на футбольных матчах и в гостях. Но последние два месяца на связь выходил не часто. Два месяца назад он вынужден был бежать из страны. Он рассказало том, похожа ли Беларусь на антиутопию Оруэлла, стоит ли верить фоткам жилья в интернете, и почему он хочет вернуться на родину.





«Разговор-рассуждение двух друзей»

«Я родился и вырос в Минске , — рассказывает молодой человек. — На календаре 21 октября, а это значит, что я уже более двух месяцев нахожусь в вынужденной «командировке». Причиной ее стал «перехваченный» телефонный разговор, который был публично преподнесен как «разговор исполнителя и организатора забастовки на одном из столичных заводов». Хотя это был разговор-рассуждение двух друзей, которые общаются ежедневно на разные темы: спорт, политика, работа, отдых...





Очень неприятно было слышать свой голос, который звучал во всех госСМИ. Белорусское общество в данный момент и не такие вещи обсуждает по телефону и негативно высказывается в адрес системы, МВД, чиновников и президента. Так вот, через два дня, учитывая, что в Беларуси не работает закон и людей наказывают по надуманным причинам, было принято решение уехать. Хотя планов таких не было, так как я считаю себя честным и законопослушным гражданином.





19 августа я пересек государственную границу родной Беларуси и Украины. Сразу скажу, чувства эти сложно передать словами. Это прежде всего пустота, когда вынужден покидать родину, потому что здесь ты не нужен и здесь небезопасно. Здесь не работают законы, здесь ненавидят людей, здесь человеческая жизнь ничего не стоит. Все напоминает книгу 1984 Джорджа Оруэлла.





Уехать, благо, пришлось не в одиночестве, а с лучшим другом — человеком, которому доверяю и которого уважаю. Уезжали мы на собственном автомобиле.





На границе проблем не было. Только тоска по дому с каждым километром все больше и больше притупляла сознание. Первую ночь мы остановились между границей и Киевом в небольшом городе. На утро собрались с мыслями и попытались спланировать свою дальнейшую судьбу.





В Киеве не стеснялись завышать цены на жилье

В итоге через пару дней мы переехали в Киев. Первым делом обратились к знакомым, чтобы помогли с поиском жилья на ближайшую неделю-две.





На тот момент местное население уже было в курсе, что очень много белорусов переезжает в Украину. Они не стеснялись завышать цены на жилье. Это был неприятный момент.





Снимать квартиру посуточно очень дорого, проще сразу на месяц. Но так как мы не знали, сколько будем находиться в Киеве, пришлось жертвовать деньгами.





Тогда хотелось скорее сделать визу в Польшу, уехать туда, трудоустроиться и работать. Чтобы были деньги на жилье и питание. Итого за 2,5 недели проживания в Киеве на жилье у нас ушло около 500 евро. Это очень много. Знали бы, что так будет, сняли бы сразу на месяц и на окраине города. И кстати, первую ночь в Киеве мы провели в съемной квартире за 1100 гривен в сутки, она была прокуренная, грязная, и выглядела, как притон. Понятное дело, мы сразу съехали с неё в более-менее приличное жилье. Поэтому никогда не доверяйте фоткам жилья в интернете.





Целую неделю мы пытались найти возможность получить польскую визу, пока не наткнулись в интернете на контакт Белорусского дома в Варшаве. Там нам подсказали подойти в посольство РП в Киеве и рассказать свою историю. В итоге, после визита в посольство и подготовки документов на визу, через 5 дней нам открыли гуманитарные визы (про них можно почитать в интернете). Сразу скажу, по этим визам можно только пребывать на территории Польши, но работать по ним официально нельзя.









За пару дней мы собрались с мыслями, подготовились и уехали в Польшу. Киев запомнился тёплым приемом друзей и знакомых. Если бы не их поддержка, я думаю, пришлось бы вернуться домой. Мысли такие были…





«Стольким людям пришлось уехать. А это самые умные и честные люди»

Границу Украины и Польши проходили с трудом: польские пограничники впервые столкнулись с такими визами, было много вопросов, уточнений. Но в итоге нас пустили, предварительно уточнив адрес, где мы планируем отбыть 10-дневный карантин. И снова на помощь пришли друзья- знакомые, которые приютили нас на 10 дней у себя.





На данный момент мой друг работает в Польше по своей специальности автослесаря, я переехал в Литву. Здесь работаю в логистике. Снимаю комнату, так как квартиру одному тянуть дорого. Домой очень хочется, это даже на обсуждается.





Самое печальное в том, что стольким людям пришлось уехать. А это самые умные и честные люди, которые любят Беларусь и хотят жить дома, а не в эмиграции. А пока получается: и здесь ты чужой, и дома — «чужой». Только в Европе ты нужен как рабочая сила, а в Беларуси — вообще не нужен.





Я очень хочу вернуться домой! В Беларуси мне куст сирени возле подъезда дороже, чем пальма на берегу моря… Политическое убежище я не просил, помощи не просил. Паспорт гражданина Республики Беларусь ни за что не поменяю! Я не преступник, правда — на моей стороне».