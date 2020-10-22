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«Безоружным в спину в Минске не стреляли» — Путин высказался о протестах в Беларуси
Источник материала: Onliner
Россия не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»,
— В Беларуси... мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание — на то, что, как вы заметили, Россия не вмешивалась в то, что там происходило, не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, — заявил Путин.
— Происходящее в Беларуси выгодно отличается от событий в ряде «развитых демократий», безоружным в спину в Минске не стреляли, —
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Россия не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на...
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