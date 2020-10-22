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«Безоружным в спину в Минске не стреляли» — Путин высказался о протестах в Беларуси

22.10.2020 20:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Россия не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает «РИА-Новости».

— В Беларуси... мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание — на то, что, как вы заметили, Россия не вмешивалась в то, что там происходило, не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, — заявил Путин.

— Происходящее в Беларуси выгодно отличается от событий в ряде «развитых демократий», безоружным в спину в Минске не стреляли,добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на...
 
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