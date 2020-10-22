Лукашенко принял кадровые решения

Александр Лашин назначен заместителем председателя Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 22 октября, сообщает его пресс-служба.





На основании еще одного указа от соответствующей должности освобожден Максим Воронин. Он прикомандирован к Генеральной прокуратуре с оставлением его в кадрах Госкомитета судебных экспертиз.

9 октября Алексей Волков был освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз.

До недавнего времени Госкомитет судебных экспертиз возглавлял Андрей Швед. 9 сентября он был назначен на должность генерального прокурора.

На посту генпрокурора Швед сменил Александра Конюка, который находился в этой должности с 20 сентября 2011 года.