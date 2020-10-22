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Стало известно, где и когда пройдет в Минске провластный «супермитинг» и кто подал заявку на него
Источник материала: Tut.by
Провластный «супермитинг», на который в Минск
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В Федерации профсоюзов подтвердили, что подали заявку на проведение митинга. Телеграм-канал «Пул первого»
«Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, и ее показать. По большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин!»
При этом Федерация профсоюзов
«Сегодня мы видим, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы разрушить наши предприятия и подорвать экономику. Подлость и бессовестное вранье стали главными инструментами их работы. Из-за границы они обещают людям „золотые горы“. А на деле пытаются лишить белорусов работы, зарплаты, пенсий и всех привычных социальных гарантий, — говорится на сайте федерации. — Они цинично радуются тому, что наши предприятия могут остаться без заказов. И унижают людей тем, что, вместо стабильного дохода, предлагают им довольствоваться продуктовыми наборами».
Планируется, что будет как минимум три основные площадки, где соберутся люди. Это стела, площадь Независимости и Октябрьская площадь. Как сообщается, предстоящей ночью на площади Независимости должны начать устанавливать оборудование.
По нашей информации, перед участниками митинга выступит Александр Лукашенко. Как сообщается, ориентировочно — около 15.30, в районе площади Октябрьская (по другой информации, на площади Свободы).
В воскресенье намерены организовать выездную торговлю, палатки хотят установить у стелы, у Дворца спорта, на Октябрьской площади. К примеру, у стелы и Дворца спорта должны разместить палатки, в которых будут продавать в том числе алкоголь на розлив, булочки, кондитерские изделия, кофе, чай. На каждую палатку должно быть как минимум по три обслуживающих работника.
При этом в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома сказали сегодня, что не владеют информацией о том, что в столице в выходные дни организуют выездную торговлю.
Представитель одного из минских заведений общепита, которое находится в районе площади Победы, сообщил, что столичные власти настоятельно просили организовать питание участников митинга. Одно из условий — бюджетное меню, в том числе беляши, чебуреки, недорогой отечественный алкоголь. При этом наценка должна быть минимальной.
Уточним, что в Минске также планируется провластный митинг и в субботу, на него активно созывают бюджетников и работников предприятий, в основном столичных. Однако субботний митинг, как ожидается, будет не таким многочисленным по числу участников, как воскресный.
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Провластный митинг, на который в Минск намерены свозить людей со все страны, запланирован на 14.00.
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