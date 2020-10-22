Стало известно, где и когда пройдет в Минске провластный «супермитинг» и кто подал заявку на него

Источник материала: Tut.by

Провластный «супермитинг», на который в Минск намерены свозить поездами и автобусами людей со все страны, запланирован на воскресенье на 14.00. Об этом сообщили в общественном объединении «Белая Русь». Одна из основных точек сбора — у стелы. Заявку на проведение митинга подала Федерация профсоюза, подтвердили TUT.BY в объединении. Тем временем нам до сих пор продолжают приходить сотни сообщений от бюджетников и работников организаций и предприятий о том, как их заинтересовывают в поездке в Минск, в том числе премиями (начислением или лишением), отгулами, угрозами увольнений и непродлением контрактов.



Митинг в Минске 16 августа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В телеграм-канале общественного объединения «Белая Русь» появилась афиша-анонс воскресного митинга. Сообщается, что место сбора — у стелы в 14.00. Утверждается, что митинг намерены провести в поддержку Александра Лукашенко. Планируется шествие на площадь Независимости. В общественном объединении подтвердили, что это достоверная информация.

В Федерации профсоюзов подтвердили, что подали заявку на проведение митинга. Телеграм-канал «Пул первого» приводит цитату председателя этого объединения Михаила Орды:

«Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, и ее показать. По большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин!»

При этом Федерация профсоюзов сделала эмоциональное заявление.

«Сегодня мы видим, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы разрушить наши предприятия и подорвать экономику. Подлость и бессовестное вранье стали главными инструментами их работы. Из-за границы они обещают людям „золотые горы“. А на деле пытаются лишить белорусов работы, зарплаты, пенсий и всех привычных социальных гарантий, — говорится на сайте федерации. — Они цинично радуются тому, что наши предприятия могут остаться без заказов. И унижают людей тем, что, вместо стабильного дохода, предлагают им довольствоваться продуктовыми наборами».

Планируется, что будет как минимум три основные площадки, где соберутся люди. Это стела, площадь Независимости и Октябрьская площадь. Как сообщается, предстоящей ночью на площади Независимости должны начать устанавливать оборудование.

По нашей информации, перед участниками митинга выступит Александр Лукашенко. Как сообщается, ориентировочно — около 15.30, в районе площади Октябрьская (по другой информации, на площади Свободы).

В воскресенье намерены организовать выездную торговлю, палатки хотят установить у стелы, у Дворца спорта, на Октябрьской площади. К примеру, у стелы и Дворца спорта должны разместить палатки, в которых будут продавать в том числе алкоголь на розлив, булочки, кондитерские изделия, кофе, чай. На каждую палатку должно быть как минимум по три обслуживающих работника.

При этом в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома сказали сегодня, что не владеют информацией о том, что в столице в выходные дни организуют выездную торговлю.

Представитель одного из минских заведений общепита, которое находится в районе площади Победы, сообщил, что столичные власти настоятельно просили организовать питание участников митинга. Одно из условий — бюджетное меню, в том числе беляши, чебуреки, недорогой отечественный алкоголь. При этом наценка должна быть минимальной.

Уточним, что в Минске также планируется провластный митинг и в субботу, на него активно созывают бюджетников и работников предприятий, в основном столичных. Однако субботний митинг, как ожидается, будет не таким многочисленным по числу участников, как воскресный.

Если вы располагаете информацией о местах, в которых намерены провести планируемые провластные митинги, их маршруте, а также о том, кого на них пригласили, оформляют ли командировки, оплачивают ли проезд и так далее, то пишите в телеграм @bobkov_tut или на e- mail: bobkov@tutby.com. Если у вас есть аудиозаписи разговора с руководством о необходимости поехать на провластные митинги либо фотографии и скриншоты переписки на эту тему, то также присылайте нам.