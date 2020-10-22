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В МВД Беларуси заявили, что "протесты перерастают в террористические угрозы"

22.10.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что "тематические протесты перерастают в террористические угрозы". Об этом говорится в ее телеграм-канале.



Ольга Чемоданова указала на поджоги в Жодино и Солигорске. Накануне в Жодино задержали 31-летнего жителя, который в ночь на 8 октября поджег дверь прокуратуры. На видео МВД задержанный говорит, что в три часа ночи он "поджег бутылку с бензином возле входа".

"Сделал это, скорее всего, по глупости, не подумав, начитавшись телеграм-каналов, которые призывают к радикализации. Не подумал. Я очень сожалею об этом, очень сильно раскаиваюсь, жалею, что это сделал. Обращаюсь к людям, что лучше не совершать подобных действий, подумайте о себе, о своих близких", – сказал он.

В Солигорске 21 октября, по данным милиции, неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту особо злостного хулиганства (часть 3 статья 339 УК).

"Незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. В результате этого оказался поврежденным один из кабинетов, – говорится в сообщении. – На здании обнаружена надпись черного цвета "ГоловаТЫ NEXT".

"Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений!" – сказала официальный представитель МВД.

В Беларуси после оглашения результатов выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко, третий месяц продолжаются протесты. Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков ранее сравнил участников акций протестов с "организованными преступными группами".

Он напомнил, что в отношении участников протестов они будут вынуждены применить оружие, чтобы защитить граждан и правопорядок. "И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие", – сказал Карпенков.
 
 
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Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что "тематические протесты перерастают в террористические угрозы". Об этом говорится в ее...
 
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