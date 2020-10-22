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В Институте нацбезопасности Беларуси открыли мемориальную доску в честь 75-летия Победы
22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместная работа спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки очень важна. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня во время встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня в Минске состоялось очередное заседание коллегий спецслужб двух стран. А руководители КГБ Беларуси и СВР России приняли участие в открытии мемориальной доски памяти легендарных советских разведчиков, уроженцев Беларуси Юрия Дроздова и Алексея Ботяна. Последний стал прототипом главного героя романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь», а также сыграл значительную роль в сохранении польского Кракова от разрушения немецкими войсками в годы Второй мировой.
Мемориальная доска открыта в Институте нацбезопасности Беларуси. Событие приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Участие в церемонии открытия в Минске приняли руководители КГБ Беларуси и СВР России.
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