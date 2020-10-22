В Институте нацбезопасности Беларуси открыли мемориальную доску в честь 75-летия Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместная работа спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки очень важна. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня во время встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает телеканал «МИР 24».



Президент тепло поприветствовал гостя, сказал, что рад встрече. В ходе переговоров стороны обсудили союзнические отношения, усиление взаимодействия в сфере безопасности.

«Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе. Я очень благодарен за подобную информацию, и к ней в Беларуси серьезно относятся. В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам – к России, Беларуси. Мы должны реагировать», – сказал Лукашенко.

Сегодня в Минске состоялось очередное заседание коллегий спецслужб двух стран. А руководители КГБ Беларуси и СВР России приняли участие в открытии мемориальной доски памяти легендарных советских разведчиков, уроженцев Беларуси Юрия Дроздова и Алексея Ботяна. Последний стал прототипом главного героя романа Юлиана Семенова «Майор Вихрь», а также сыграл значительную роль в сохранении польского Кракова от разрушения немецкими войсками в годы Второй мировой.

«Это отдельные, золотые страницы отечественной разведки. Мы с вами: Беларусь, Россия и другие народы Советского союза, у нас есть морально-нравственное преимущество: мы с вами -потомки поколения победителей. Понятны попытки отдельных государств, политиков и обслуживающих их спекулянтов от истории, исказить эти события. Нашу победу у нас хотят отнять, но мы этого не допустим», – отметил Нарышкин.

Мемориальная доска открыта в Институте нацбезопасности Беларуси. Событие приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.