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Пользователи A1 жалуются на «подмену сертификата» в веб-версии Telegram. Комментарий компании

22.10.2020 20:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner со вчерашнего вечера от пользователей фиксированного интернета A1 поступают сообщения о сбоях в работе веб-версии мессенджера Telegram. При попытке его открыть браузер сообщает о неверном сертификате безопасности, а для защищенных соединений это критично. Некоторые браузеры после уведомления о проблеме разрешают войти в мессенджер, другие блокируют его.

Пользователи A1 жалуются на «подмену сертификата» в веб-версии Telegram. Комментарий компании

В свойствах некорректного сертификата указан его получатель — «Атлант Телеком» — компания, которая ранее предоставляла услуги по доступу в интернет «по проводу». Позже она была поглощена оператором A1 со всей инфраструктурой, на базе которой продолжилось обслуживание прошлых абонентов «Атлант Телекома» и подключившихся уже к A1.

Отметим, что в самостоятельном приложении Telegram подобная проблема не возникает, так как принцип его работы и передачи информации иной. С целью обеспечения безопасности пользовательских данных рекомендуется использовать именно приложение Telegram, а не его веб-версию.

Onliner получил комментарий компании касательно возникшей ситуации, приводим его полностью.

«На данный момент некоторые абоненты A1 могут испытывать сложности с доступом к ресурсу t.me через определенные браузеры, например Google Chrome, по техническим причинам. При этом ресурс остается доступным через другие браузеры, например Microsoft Edge или Opera. Специалисты компании занимаются решением проблемы, о восстановлении корректного доступа будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за неудобства!»

 
 
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В редакцию Onliner со вчерашнего вечера от пользователей фиксированного интернета A1 поступают сообщения о сбоях в работе веб-версии мессенджера Telegram. При попытке его...
 
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