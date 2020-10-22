Путин прокомментировал ситуацию в Беларуси

Россия не вмешивалась происходящее в Беларуси и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь 22 октября в ходе прямой трансляции с участниками дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи.





«Да, в Белоруссии мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание — ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то свои решения белорусскому народу», — сказал Путин.

«Я уже говорил во вступительном слове: ничего, принесенное извне, внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса, работать не будет без учета специфики, культуры, истории народа и так далее. Поэтому нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. В том числе эти решения, может быть, лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию, либо принятия новой Конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать: ну, сейчас он там чего-нибудь напишет себе на пользу и все это ничего не имеет общего с демократией. Но вы знаете, все можно ведь оболгать. На всем можно посмотреть скептически», — отметил президент РФ.

«Но то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий. Да, и жесткость была, а может быть, даже неоправданная. Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, во всяком случае безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем. Поэтому спокойненько с этим нужно разбираться», — считает Путин.