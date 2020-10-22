Тихановская о премии Сахарова: Это победа всего беларусского народа

REFORM.by В ходе визита Тихановская встретилась с членами президиума Северного совета в лице датской делегации, а также с Северным советом министров, пишет





Она также приняла участие в конференции Комитета иностранных дел парламента Дании и провела пресс-конференцию. На вопрос о самых эффективных видах мирного давления политик ответила, что таковыми считает акции протестов и забастовки.





Тихановскую также спросили о встрече Алексксандра Лукашенко с заключенными в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября.





«Думаю, Лукашенко им что-то предложил. Но, поскольку большинство политзаключенных, присутствовавших на встрече, еще находится в тюрьме, очевидно, что они ни на что не соглашались. Я думаю, это его ошибка. Это показатель слабости», — заявила политик.





Она также прокомментировала присуждение премии Сахарова, о котором стало известно сегодня.





«Очень приятно получить такую премию. Конечно, это наша общая награда, победа всего беларусского народа. В этой борьбе мы – одно целое, я бы ничего не смогла без поддержки беларусов», — сказала она.





Напомним, что Европейский парламент присудил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова демократической оппозиции Беларуси представленной Светланой Тихановской, Светланой Алексиевич, Марией Колесниковой, Ольгой Ковальковой, Вероникой Цепкало, Сергеем Тихановским, Алесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Николаем Статкевичем и Степаном Путило. Церемония вручения должна состояться 16 декабря на пленарном заседании в Страсбурге.