Лукашенко и Нарышкин обсудили безопасность Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместная работа спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки крайне важна. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает телеканал «МИР 24».

Глава государства тепло поприветствовал гостя, сказал, что рад встрече. В ходе переговоров обсудили союзные отношения, усиление работы в сфере безопасности. Лукашенко отметил, что сотрудничество на уровне спецслужб необходимо обеим странам. Особенно сейчас, когда обстановка вокруг Союзного государства непростая, подчеркнул Лукашенко.

«Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе. Я очень благодарен, и к ней в Беларуси серьезно относятся. В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам – к России, Беларуси. Мы должны реагировать», – сказал Лукашенко.

По окончании встречи Сергей Нарышкин рассказал журналистам, что беседа с президентом была обстоятельной. Говорили об укреплении взаимодействия не только по линии спецслужб, но и в области экономического и военно-политического сотрудничества. Они стали главными. Глава СВР высказал свое мнение по поводу сохранения стабильности в Беларуси, а также конституционной реформы .

«Что касается влияния извне, оно очевидное. Мы это видим, и это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть. Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом сохранение стабильности – крайне важное условие для развития государства», – отметил Нарышкин.

Сегодня КГБ Беларуси и Служба внешней разведки России проведут в Минске очередное заседание коллегий спецслужб. Подведут итоги сотрудничества в 2020-м и обсудят планы на следующий год.