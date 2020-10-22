|
Лукашенко и Нарышкин обсудили безопасность Союзного государства
22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместная работа спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки крайне важна. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает телеканал «МИР 24».
Глава государства тепло поприветствовал гостя, сказал, что рад встрече. В ходе переговоров обсудили союзные отношения, усиление работы в сфере безопасности. Лукашенко отметил, что
По окончании встречи Сергей Нарышкин рассказал журналистам, что беседа с президентом была обстоятельной. Говорили об укреплении взаимодействия не только по линии спецслужб, но и в области экономического и военно-политического сотрудничества. Они стали главными. Глава СВР высказал свое мнение по поводу сохранения стабильности в Беларуси, а также
Сегодня КГБ Беларуси и Служба внешней разведки России проведут в Минске очередное заседание коллегий спецслужб. Подведут итоги сотрудничества в 2020-м и обсудят планы на следующий год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КГБ Беларуси и СВР России проведут в Минске очередное заседание коллегий спецслужб.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)