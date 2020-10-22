Медики: «Каждый сейчас должен сделать свой выбор. Компромиссов нет»

– Мы, медицинские работники города Гродно, представители самой гуманной профессии в мире, как и большинство других граждан, не смогли остаться в стороне от событий, происходящих в нашей любимой стране, – говорят заявители. – Нам, как и большинству белорусов, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в Беларуси. Где законы, созданные для людей, вдруг стали работать против них. Где ежедневно на улицах неизвестные в масках и балаклавах, не представившись, открыто похищают людей.





Где на протяжении двух месяцев мы узнаем все новые и новые подробности жестокого обращения с гражданами нашей страны. В том числе, и с нашими коллегами.





Где ежедневно мы узнаем о десятках и сотнях возбужденных абсурдных уголовных дел и дел об административных правонарушениях в отношении невиновных граждан. Где до сих пор за превышение власти и служебных полномочий не возбуждены уголовные дела в отношении лиц, участвующих в издевательствах, пытках над гражданами.





Где из уст нелегитимного президента мы постоянно слышим угрозы и оскорбления в адрес наших соотечественников.





Где за свободу слова люди подвергаются репрессиям.





Где попытки белорусского народа действовать по законам пресекаются.





Мы хотим выразить свою солидарность с людьми других профессий, которые не боятся высказывать свое мнение.





Всем гражданам нашей страны, которые, также как и мы, хотят получить защиту своих прав и соблюдение законов.









Мы стамiлiся баяцца. Мы не робiм нiчога супрацьзаконнага.





Мы не прячем свои лица, ведь нам не стыдно перед народом. Каждый сейчас должен сделать свой выбор. Компромиссов нет.





Мы, медицинские работники города Гродно, требуем признать выборы 9 августа 2020 года сфальсифицированными.





Требуем проведения новых и честных выборов.





Мы против насилия и репрессий.





Мы против проведения так называемой конституционной реформы, в результате которой произойдет перегруппировка действующей власти с окончательным лишением возможности граждан Беларуси влиять на судьбу своей страны.









Мы патрабуем прыцягнуць да вызначанай законам адказнасцi тых, хто ўдзельнiчаў i ўдзельнiчае ў катаваннях i здзеках ў адносiнах да мiрных грамадзян.





Мы требуем получения объективной, достоверной и своевременной информации из СМИ.





Мы – за прекращение любого преследования альтернативных мнений и высказываний.









Мы требуем освобождения всех лиц, признанных политзаключенными. И граждан, задержанных в ходе мирных протестов. Мы требуем прекращения дискриминации служителей церкви. Мы требуем беспристрастного и честного судебного разбирательства по факту фальсификации итоговых протоколов народного голосования на выборах президента Республики Беларусь.





Мы выступаем против принудительных увольнений медицинского персонала и работников администрации медицинских учреждений по причине несогласия с решениями действующей власти.





Мы, как представители самой гуманной профессии, давшей клятву врача, заявляем, что готовы оказывать необходимую помощь каждому нуждающемуся в мире.





Незалежна ад мовы, расы, нацыянальнасцi, походжання, адносiн да рэлiгii, маёмаснага стану i пасады, адносiн да грамадскiх аб’яднанняў i другiх абставiн.





В это неспокойное время особенно востребованной является психологическая и психотерапевтическая помощь. Мы напоминаем, ее может получить каждый – анонимно, круглосуточно, бесплатно по телефону экстренной психологической помощи.



