В Бресте осудили женщину, которая 30 августа молилась на коленях перед силовиками

Материалы дела несколько раз отправлялись на доработку, а Елена Петровна все это время была в ИВС – сначала отбывала 15 суток за акцию протеста в Бресте 4 октября, потом находилась в изоляторе как административно задержанная. Когда ее увезли в ИВС в очередной раз, женщина объявила голодовку и, по ее словам, держала ее пять дней.





В четверг 22 октября ее дело рассматривал судья Александр Семенчук. Елена Гнаук заявила, что дело сфабриковано.





«Я себя виноватой не считаю, я должна быть оправдана еще на первом заседании, – сказала на суде женщина. – Если вы все же будете судить за молитву, то я не знаю в какой стране живу».



