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В Бресте осудили женщину, которая 30 августа молилась на коленях перед силовиками
Источник материала: Партизан
Суд признал ее виновной и наказал 30 базовыми штрафа - это 810 рублей. Елена Гнаук наконец-то вышла на свободу.
В суде Ленинского района г. Бреста 22 октября вновь рассматривали административное дело 63-летней Елены Гнаук – протокол на женщину был составлен за события в Бресте еще 30 августа. Тогда в городе проходил многотысячный марш протеста. Дойдя до площади Ленина, демонстранты уперлись в оцепление силовиков и остановились. Елена Гнаук стала на колени перед силовиками и минут 15-20 читала молитву, чтобы не повторилось насилие. За это на женщину составили протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий» КоАП, пишет
Материалы дела несколько раз отправлялись на доработку, а Елена Петровна все это время была в ИВС – сначала отбывала 15 суток за акцию протеста в Бресте 4 октября, потом находилась в изоляторе как административно задержанная. Когда ее увезли в ИВС в очередной раз, женщина объявила голодовку и, по ее словам, держала ее пять дней.
В четверг 22 октября ее дело рассматривал судья Александр Семенчук. Елена Гнаук заявила, что дело сфабриковано.
«Я себя виноватой не считаю, я должна быть оправдана еще на первом заседании, – сказала на суде женщина. – Если вы все же будете судить за молитву, то я не знаю в какой стране живу».
Суд признал ее виновной и наказал 30 базовыми штрафа – это 810 рублей. Елена Гнаук наконец-то вышла на свободу.
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Суд признал ее виновной и наказал 30 базовыми штрафа - это 810 рублей. Елена Гнаук наконец-то вышла на свободу.
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