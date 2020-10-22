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Путин: РФ не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что так же поступят другие страны

22.10.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия не вмешивается в события в Беларуси и рассчитывает, что так же поступят другие страны, дав белорусам самим разобраться в ситуации, сказал президент РФ Владимир Путин.



"Беларусь вы сейчас упомянули, да, там мы видели турбулентные процессы. Но на что хотел бы обратить внимание: на то, что, как вы заметили, ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. И мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу",- сказал Путин в четверг на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что "ничего привнесенное извне внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учета специфики, культуры, истории народа и так далее".

"Поэтому нужно дать самим белорусам самим спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию либо принятия новой Конституции",- сказал Путин.


Он напомнил, что о конституционной реформе говорил публично президент Александр Лукашенко.

"Да, можно сказать: ну, сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу, и все это ничего не имеет общего с демократией. Но вы знаете, всё ведь можно оболгать, на все можно посмотреть скептически",- считает Путин.

По его словам, "то, что происходило в Беларуси, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий".

"Да, и жёсткость была и всё, может быть, даже неоправданная, но тогда пусть ответят те, кто это допустил, но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки,- во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем",- сказал Путин.
 
 
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Россия не вмешивается в события в Беларуси и рассчитывает, что так же поступят другие страны, дав белорусам самим разобраться в ситуации, сказал президент РФ...
 
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