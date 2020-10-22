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«Отпустили под подписку о невыезде». Парень «с водометом» рассказывает о задержании и своем уголовном деле
Источник материала: Onliner
Никита Игнатюк, сфотографировавшийся с деталью от водомета, сегодня
— Отпустили под подписку о невыезде. Нахожусь в Минске. Очень рад, что могу зашнуровать кеды и надеть ремень, потому что все это в данный момент находится в УСК [по городу Минску]. Как сказал мой сокамерник, если у человека нет шнурков и ремня, значит, он настоящий белорус, — шутит Никита. — Чувствую себя потрясающе. После того как выходишь на свободу, начинаешь радоваться очень многим мелочам, которым не придавал до этого момента значения. Например, количеству информации. У меня не было Instagram c бесконечными постиками, телевизора и, в общем-то, окон, через которые можно на что-то смотреть.
Молодой человек рассказал и о том, что происходило с ним вечером 4 октября.
— Меня задержали в 19:50. Не преследовали, я так понимаю, просто ездили по заведениям, которые находились в районе проведения митинга и забирали всех людей, которые похожи на оппозиционеров.
— А вы похожи на оппозиционера?
— Ну как сказать, бородатый чувак с сережками в ушах, который не выглядит как «здравомыслящий житель Республики Беларусь». Как показывает практика, чтобы опознать протестующих, сотрудники МВД используют любые новостные ресурсы. А задержали под предлогом, что хотят задать пару вопросов.
Никиту привезли на Окрестина, где он уже приготовился отсидеть 15 суток административного ареста. Правда, уже на досмотре он почувствовал что-то неладное. В изоляторе ему слишком часто говорили что-то в стиле: «Мы тебя узнали, ты парень с гидрантом».
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— А ведь я просто поднял его и унес с дороги. О том, что его кто-то разобрал, я не был в курсе и этого не видел. Узнал только на следующее утро в камере, когда сотрудники ИВС спросили: «А вы в курсе, что разобрали водомет?» Потом меня начали таскать по различным кабинетам, намного чаще, чем коллег по несчастью, которые сидели вместе со мной. Приезжало большое количество людей: кто-то в пиджаках, кто-то даже с галстуком. Я понимал, что дело пахнет уголовным преследованием, но не понимал, в чем именно проблема. До сих пор считаю, что в моих действиях нет состава преступления. Был уверен, что отсижу свои 15 суток и выйду. Но этого не произошло.
Никита вышел на свободу сегодня, спустя 18 суток. Заодно узнал, что его обвиняют не по 342-й статье УК РБ, а по 364-й — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.
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«Отпустили под подписку о невыезде». Парень «с водометом» рассказывает о задержании и своем уголовном деле
Никита Игнатюк, сфотографировавшийся с деталью от водомета, сегодня вышел из ИВС. Напомним, ему дали 15 суток за участие в несанкционированном митинге. Он должен был...
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