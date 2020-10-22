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Тихановская обратилась к шахтерам

22.10.2020 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к шахтерам и другим работникам «Беларуськалия».

Тихановская обратилась к шахтерам

Она назвала их героями и поблагодарила Юрия Корзуна, Антона Демкова, Александра Курбана, Олега Кудёлку и Александра Новика, о протесте которых стало широко известно.

«Я знаю, что забастовка дается вам непросто, — отметила политик. — «Беларуськалий», как и другие стратегически важные предприятия страны, останутся собственностью государства и народа. Часть акций сможет принадлежать работникам и выплачиваться в виде дивидендов».

Тихановская заявила, что она и белорусский народ поддерживают бастующих, потому что «ваша борьба очень важна для всей страны».

«Стачка — это единственный мирный и законный способ остановить насилие и беззаконие. И начать вместе строить страну, где ценят каждого. Вас увольняют, лишают премий, арестовывают за политическую позицию. Вы лучше меня знаете, что оборудование и техника находятся в плачевном состоянии. Это постоянно угрожает вашей жизни, но администрация скрывает несчастные случаи на предприятии. При этом уровень коррупции в руководстве растет, а ваши зарплаты стоят на месте. Всё это — результат действий режима. Он забирает у людей всё, ничего не давая взамен», — подчеркнула политик.

У будущего правительства есть гарантии, которые будут исполнены после нашей общей победы, заверила она.

«Все, кто потерял работу из-за общенародной стачки, будут восстановлены без прерывания стажа. Все штрафы и материальные потери будут компенсированы. В новой редакции Коллективного договора все существующие льготы работникам будут сохранены, а утраченные — возвращены. Работа по контракту уступит бессрочным трудовым договорам», — обещает Тихановская.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к шахтерам и другим работникам «Беларуськалия».
 
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