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Путин: Россия не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет
22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба Валдай о ситуации в Беларуси.
По мнению российского лидера, нужно дать возможность самим гражданам Беларуси разобраться в ситуации и принять соответствующие решения. Президент России выразил мнение, что эти решением может стать внесение поправок в действующую конституцию республики.
Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр
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Президент России высказал свое мнение о ситуации в Беларуси в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
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