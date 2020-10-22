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Путин: Россия не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет

22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба Валдай о ситуации в Беларуси.

«Россия не вмешивалась в то, что происходило в Беларуси. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», – заявил президент России.

По мнению российского лидера, нужно дать возможность самим гражданам Беларуси разобраться в ситуации и принять соответствующие решения. Президент России выразил мнение, что эти решением может стать внесение поправок в действующую конституцию республики.

Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил безопасность Союзного государства с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.



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Президент России высказал свое мнение о ситуации в Беларуси в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
 
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