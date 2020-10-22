Путин: Россия не вмешивалась в дела Беларуси и рассчитывает, что никто не будет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба Валдай о ситуации в Беларуси.

«Россия не вмешивалась в то, что происходило в Беларуси. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу», – заявил президент России.

По мнению российского лидера, нужно дать возможность самим гражданам Беларуси разобраться в ситуации и принять соответствующие решения. Президент России выразил мнение, что эти решением может стать внесение поправок в действующую конституцию республики.