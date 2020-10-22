МТС 1 ноября повысит тарифы на основные услуги связи

Оператор «МТС» 1 ноября повысит тарифы на основные услуги сотовой связи на 4% к уровню текущих тарифов.



Фото с сайта МТС

Как пояснили в пресс-службе оператора, повышение обусловлено развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений.

Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочее — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси, подчеркнули в компании.

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть проведено в ином размере.

Наряду с этим МТС с ноября снижает тарифы на голосовой роуминг в России. Изменится стоимость входящих и исходящих вызовов. Изменение тарифов происходит в рамках дорожной карты по реализации резолюции об отмене роуминга на территории Союзного государства.

Стоимость входящих звонков во время пребывания абонента МТС на территории России составит 0,11 рубля за минуту.

Цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России составит 0,22 рубля за минуту, а исходящих вызовов на территории страны пребывания — 0,55 рубля за минуту.

Снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов МТС независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет зарегистрировано мобильное устройство.

Переход на новые тарифы голосового роуминга произойдет автоматически 1 ноября 2020 года. Цены на SMS и интернет-трафик останутся без изменений. Вместе с тем с этой даты абонентам МТС на территории России станет доступна услуга «1 ГБ за границей», предусматривающая 1 ГБ интернет-трафика на семь дней. Стоимость услуги — 15 рублей.

Белорусско-российское СООО «Мобильные ТелеСистемы» — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси (более 5,5 млн пользователей).