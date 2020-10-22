Министр экономики Латвии: переехавшие белорусские компании создадут не менее тысячи рабочих мест

17 белорусских компаний уже приняли решения полностью или частично переехать в Латвию, сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).



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Из указанных 17 предприятий три компании уже начали работу, открыли банковские счета, нашли подходящие помещения и уладили формальности с переездом персонала. Другая часть предприятий работает под развитием бизнес-модели. Почти половина из этих 17 компаний ранее работали в белорусском Парке высоких технологий.

«В Беларуси очень развитый сектор информационных технологий, наукоемкая отрасль и высококвалифицированные специалисты. Это направление также является приоритетным в Латвии. Предприятия, которые производят товары и предоставляют услуги с высокой добавочной стоимостью, расширят нашу экспортную географию, обеспечат создание по меньшей мере 1000 новых рабочих мест», — приводит Delfi слова министра экономики Яниса Витенбергса.

В конце августа LIAA начало активно контактировать с белорусскими технологическими компаниями, которые из-за нестабильной политической обстановки изучали возможности перенести свой бизнес в другие страны. Для переговоров в LIAA была создана специальная команда.

Отдельные предприятия уже приняли решение полностью или частично переехать в Латвию. Переговоры продолжаются примерно с 50 компаниями. Среди этих предприятий есть компании, которые громко о себе заявили в мире, отмечают в агентстве.

По словам директора LIAA Каспара Рожкалнса, уже сегодня в Латвии свою работу начали или планируют начать компании, которые заняты развитием сетей подзарядки для электроавтомобилей, разработкой программ для беспилотников, различных мобильных приложений, производством современного медицинского оборудования и другие.

Вскоре работу в Латвии начнет компания, которая занята в авиации. Предприятия специализируется на программировании беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал БелаПАН, по состоянию на начало октября более 80 белорусских компаний, среди которых десятки из ИТ-сферы, заинтересовались переносом бизнеса в Литовскую Республику. Такими сведениями располагало государственное агентство Investuok Lietuvoje («Инвестируй в Литве»).

Президент Украины Владимир Зеленский на днях подписал указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь». Документ призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению в страну белорусских высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов. Предусмотрен ряд мер, в том числе упрощенное оформление вида на временное проживание для этих категорий белорусов.