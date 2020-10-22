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Что будет, если белорусы снимут все депозиты со счетов в банках, и поможет ли экономике российский кредит?

23.10.2020 06:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусы продолжают забирать и забирать вклады из банков. Напомним, только за август и сентябрь белорусы забрали из банков больше миллиарда долларов и почти столько же рублей. Между тем курс доллара в последние недели снижается, и это вызывает вопросы. Неужели регулятор снова тратит деньги на поддержание отечественной валюты? В студии подкаста «Про деньги» аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Главные мысли

Доллар падает не потому, что Нацбанк тратит ЗВР на поддержку курса. Все происходит из-за того, что Нацбанк сдерживает операции по поддержке ликвидности банков. В банках есть спрос на рубли, в том числе и из-за того, что как раз в октябре предприятия платят квартальные налоги. Поэтому им приходится продавать валюту, чтобы обеспечить этот спрос.

Факт, что Нацбанк ограничил поддержку ликвидности до января 2020 года, говорит о том, что регулятор осознает масштабы кризиса доверия, который случился в Беларуси. А также о том, что регулятор не ждет быстрой стабилизации на финансовом рынке. Он предполагает, что до января 2021 года будет высокий спрос на валюту, будет отток депозитов и так далее.

Как минимум до января 2021 года не стоит ждать дешевых кредитов. А это значит, что люди не смогут делать крупные покупки, что, в свою очередь, приведет к замедлению экономического роста и даже падению экономики. Все это отразится на зарплатах: как минимум не стоит ждать их повышения.

Что будет, если белорусы снимут все депозиты со счетов в банках, и поможет ли экономике российский кредит?

Если завтра все белорусы бросятся в банки снимать депозиты, то их получат только те, кто успел первым. Банки не смогут разом отдать средства вкладчикам. Но это теория. На практике такая ситуация технически невозможна из-за наличия безотзывных вкладов. Однако сильный отток депозитов создает определенные трудности для банков. И в этом риски. Весь вопрос в том, как долго белорусы будут забирать деньги из банков?

Кризис неплатежей, когда одно предприятие не может рассчитаться с другим, другое с третьим и так по цепочке, может привести к существенным проблемам в финансовом секторе и коллапсу банковской системы. Но пока в Беларуси он не носит критических масштабов.

Что будет, если белорусы снимут все депозиты со счетов в банках, и поможет ли экономике российский кредит?

Главные неплательщики по кредитам — госпредприятия. Но государство давно придумало решение этой проблемы: деньги на покрытие долгов берутся из бюджета.

В год мы должны платить $3—4 миллиарда по госдолгу. Из них миллиард — это плата по процентам. В этом году Нацбанк потратил $2 миллиарда на поддержание курса белорусского рубля.

Никакая страна в мире не тратит ЗВР до конца. Потому что тогда сильно падают кредитные рейтинги и брать в долг приходится под бешеные проценты.

Что будет, если белорусы снимут все депозиты со счетов в банках, и поможет ли экономике российский кредит?

С долгами у Беларуси все грустно: этим летом объем внешнего долга достиг очередного исторического рекорда — $18 миллиардов. Подобные рекорды ставятся регулярно, так как мы постоянно перекредитовываемся.

$1,5 миллиарда от России. Первый транш в $500 миллионов отправится в счет погашения долга за газ. Если придет еще миллиард, то он уйдет на погашение части госдолга. Это позволит правительству на какое-то время перевести дух и подумать, где еще взять денег.

«Большое заблуждение думать, что эти деньги пойдут на зарплату ОМОНу, бюджетникам или на закупку водометов», — считает Жанна Кулакова.

Что будет, если белорусы снимут все депозиты со счетов в банках, и поможет ли экономике российский кредит?

Выйти из порочного долгового круга, в котором оказалась Беларусь, можно. Но в текущей ситуации вряд ли кто-то кроме России может дать нашей стране денег.

«Если произойдут перемены и реформы, то мы сможем рассчитывать на дешевые и долгие деньги от международных фондов», — объясняет Кулакова.

Таймлайн

00:21—03:28. Почему падает доллар и что с ним будет дальше? Зачем Нацбанк ограничил поддержку ликвидности банкам до января? Чего он ждет?

3:28—5:15. Что значит такое решение Нацбанка для простых людей? Как связано отсутствие дешевых кредитов и зарплата простого рабочего?

5:15—7:49. Что будет, если люди снимут все депозиты из банков? Хватит ли запаса прочности у банков?

7:50—9:50. Кризис неплатежей, когда одно предприятие не может рассчитаться с другим, другое с третьим и так по цепочке. Может ли он привести к коллапсу финансовой системы?

9:50—12:43. На сколько нам хватит ЗВР при таких тратах Нацбанка, как в августе? И что будет, если потратить все золотовалютные резервы?

12:49—17:34. Какая сейчас ситуация с долгами в Беларуси и поможет ли нам российский кредит?

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы продолжают забирать и забирать вклады из банков. Напомним, только за август и сентябрь белорусы забрали из банков больше миллиарда долларов и почти...
 
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