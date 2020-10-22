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Тихановская на встрече с генсеком ПА ОБСЕ призвала продолжать международное давление на власти Беларуси

23.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 22 октября в Копенгагене посетила международный секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ и встретилась с генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтеллой.

Тихановская на встрече с генсеком ПА ОБСЕ призвала продолжать международное давление на власти Беларуси

«Этот визит проходил в рамках более широкой программы встреч в датской столице и послужил возможностью для продолжения онлайн-диалога, организованного 23 сентября 2020 года с членами бюро ПА ОБСЕ, Тихановской и главой белорусской делегации Андреем Савиных», — сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.

Отмечается, что в сопровождении своего советника Франака Вячорки Тихановская поделилась с Монтеллой мнением о текущей ситуации в Беларуси и перспективах диалога с властями. Она приветствовала обращение к Московскому механизму ОБСЕ, призвала уделять повышенное внимание нарушениям прав человека и продолжать международное давление. Она также отметила необходимость ненасильственного характера протестов в Беларуси и подчеркнула, что белорусская ситуация не носит геополитического характера.

Монтелла предложил ПА ОБСЕ в качестве беспристрастной платформы для диалога и подчеркнул свои постоянные усилия по взаимодействию с ключевыми игроками в Минске с целью создания прямого канала диалога и коммуникации между Тихановской и белорусскими властями. Он отметил многочисленные действия, предпринятые до сих пор руководством ПА ОБСЕ, и вновь подчеркнул необходимость сохранения мирных общественных собраний и ожидания ненасильственной позиции правоохранительных органов.

22-23 октября Тихановская осуществляет визит в Данию. По информации пресс-службы экс-кандидата в президенты, она встретится с депутатами датского парламента, премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофодом. Тихановская намерена информировать представителей Дании о ситуации в Беларуси, протестном движении белорусов, «народном ультиматуме».

«Особая и очень важна встреча пройдет в Международном совете по реабилитации жертв пыток, с которыми, к ужасу всего мира, в XXI веке пришлось столкнуться белорусскому народу, борющемуся за свободу, независимость и человеческое достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 22 октября в Копенгагене посетила международный секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ и встретилась с...
 
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