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Из ИВС на Окрестина выпустили парня, который снялся с деталью от водомёта

23.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг, 22 октября, из изолятора временного содержания на Окрестина выпустили Никиту Игнатюка. Парень проходит подозреваемым по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.


Никита Игнатюк / Kyky.org

Об этом рассказал TUT.by его отец Александр.

27-летнего парня задержали во время протестов 4 октября. В тот день он снялся с гидрантом от водомета. Около 19:50 был задержан. Никиту арестовали на 15 суток по статье 23.34.

Когда срок отбывания заключения закончился, парня не выпустили из центра изоляции правонарушителей, а перевели в ИВС на Окрестина. Никита проходит подозреваемым по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

21 октября его отец заявил, что продаёт дом в деревне Ястребель, чтобы собрать деньги на оплату услуг адвоката сыну. За несколько часов неравнодушные белорусы собрали ему 20 тысяч рублей.
 
 
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В четверг, 22 октября, из изолятора временного содержания на Окрестина выпустили Никиту Игнатюка. Парень проходит подозреваемым по уголовному делу о насилии в...
 
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