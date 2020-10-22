Источник материала: Sputnik Беларусь

Самый большой в мире ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота России.

"Арктика" от своих предшественников отличается рядом свойств. Так, на ней установлен инновационный мощнейший реактор, при этом очень легкий и компактный.

Кроме того, "Арктика" способна проводить торговые караваны по Северному морскому пути. Судно сможет легко расправляться со слоем трехметрового льда. В свое первое путешествие ледокол отправится уже в декабре этого года.

К 2026 году в России появятся еще четыре таких ледокола: "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

Торжественная церемония в честь вхождения "Арктики" в состав российского флота прошла в Мурманске. На ней присутствовали российский премьер Михаил Мишустин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Мишустин назвал ледокол "произведением искусства".

"Мы побывали сегодня на ледоколе "Арктика", это замечательном произведении искусства. Мы сегодня увидели и вклад мощный научной базы. Это также показывает, на что способны российские учёные, инженеры", - сказал российский премьер.

Глава правительства поздравил капитана корабля и экипаж с вводом в действие нового ледокола.