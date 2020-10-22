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Курсы валют на 22 октября 2020: время покупать подешевевшие доллары

25.10.2020 22:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0006 рубля до 2.546, что составило 0.02%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0445 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0043 (0.14%), на 22 октября 2020 курс составил 3.0173. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0225 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0018 рублей (0.05%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0941 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
116 642 000 46 430 900 36 505 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.495 – 2.546 рублей, курс продажи доллара 2.548 – 2.6. Евро можно было продать в диапазоне 2.95 – 3.013 рублей, купить – 3.017 – 3.07.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=77.3 (стоимость 1 доллара равна 77.3 российских рублей),
  • EUR/USD=1.184 (1 евро стоит 1.184 доллар),
  • EUR/RUB=91.5 (91.5 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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22 октября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.546, курс евро 3.0173, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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