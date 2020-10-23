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«А чаго ж, чаго захацелась ім? Людзi звацца». Работники «Нафтана» записали новое обращение
Источник материала: Tut.by
Работники «Нафтана» записали новое видеообращение в поддержку белорусов. Они рассказали стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?», а также зачитали выдержки из некоторых статей Конституции. Напомним, из-за
«А чаго ж, чаго захацелась ім, пагарджаным век, ім, сляпым, глухім? Людзьмі звацца», — зачитали работники стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?».
После этого заводчане заявили, что «защищают свое право людьми быть и людьми зваться». После этого работники предприятия озвучили выдержки из некоторых статей Конституции, в том числе:
Напомним, в предыдущем своем видеообращении работники «Нафтана» отмечали, что «хотят жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране». «В стране, где руководитель, нанятый народом, не называет его „народцем“, „овцами“, „крысами“. В стране, где правоохранительные органы не являются карательными», — говорили заводчане. После этого многих из тех, кто участвовал в записи видеообращения,
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Работники «Нафтана» рассказали стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?», а также зачитали выдержки из некоторых статей Конституции.
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