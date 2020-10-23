«А чаго ж, чаго захацелась ім? Людзi звацца». Работники «Нафтана» записали новое обращение

Источник материала: Tut.by

Работники «Нафтана» записали новое видеообращение в поддержку белорусов. Они рассказали стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?», а также зачитали выдержки из некоторых статей Конституции. Напомним, из-за предыдущего видеообращения заводчан вызывали в прокуратуру.

«А чаго ж, чаго захацелась ім, пагарджаным век, ім, сляпым, глухім? Людзьмі звацца», — зачитали работники стихотворение Янки Купалы «А хто там ідзе?».

После этого заводчане заявили, что «защищают свое право людьми быть и людьми зваться». После этого работники предприятия озвучили выдержки из некоторых статей Конституции, в том числе:

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.

Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Статья 24. Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств.

Каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. Статья 25. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию. Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Статья 33. Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

Напомним, в предыдущем своем видеообращении работники «Нафтана» отмечали, что «хотят жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране». «В стране, где руководитель, нанятый народом, не называет его „народцем“, „овцами“, „крысами“. В стране, где правоохранительные органы не являются карательными», — говорили заводчане. После этого многих из тех, кто участвовал в записи видеообращения, вызывали в прокуратуру.

Накануне на «Нафтане» сменили гендиректора, им стал Андрей Сойко, который до этого был заместителем председателя концерна «Белнефтехим». Сойко сменил на этом посту Александра Демидова, который руководил «Нафтаном» 3,5 года.

Ранее работники «Нафтана» выступали с требованиями, среди которых была отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и задержанных на мирных акциях протеста, проведение новых выборов.