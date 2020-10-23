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«Положите конец запугиванию и преследованию». Швейцарские парламентарии опубликовали открытое письмо

23.10.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о Наталье Херше — белоруске со швейцарским гражданством, которая встретила 51-ый день рождения в камере. На протяжении 12 лет она живет в Швейцарии, но во время своего отпуска решила приехать в родную страну. Наталье захотелось поддержать протестующих, и она приняла участие в марше, который закончился для нее тюремным заключением. На женщину завели не только административное, но и уголовное дело — за то, что она сорвала балаклаву с омоновца. В тюрьме Наталья уже больше месяца.


Фото из личного архива Натальи

Сегодня стало известно, что в открытом письме 17 швейцарских парламентариев обратились к белорусскому министру юстиции, министру внутренних дел и генеральному прокурору с требованием освободить Наталью Херше, — об этом сообщает швейцарско-немецкая правозащитная организация «Libereco».

В своем письме авторы рассказывают про обстоятельства задержания Натальи и срок, который ей грозит (до 5 лет лишения свободы), а также подчеркивают:


Фото: facebook.com/LiberecoPHR

«Мы считаем заключение Натальи Херше в тюрьму решением самовольным и политически мотивированным. И призываем вас немедленно и безоговорочно освободить ее и позволить ей немедленно вернуться в Швейцарию.

Мы с большой тревогой следим за жестокими нападениями полиции и специальных подразделений на мирных демонстрантов в Беларуси в последние недели. Мы встревожены более чем 14 000 произвольных арестов с начала августа и многочисленными сообщениями о пытках и жестоком обращении в местах лишения свободы.

Мы настоятельно призываем вас немедленно положить конец запугиванию, преследованию и задержанию мирных демонстрантов, членов оппозиции, правозащитников и представителей средств массовой информации. А также гарантировать право на свободу выражения мнений и собраний.

Как члены Национального совета Швейцарии мы твердо стоим на стороне людей, которые борются за демократию, права человека и верховенство закона в Беларуси»

 
 
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Недавно мы рассказывали о Наталье Херше - белоруске со швейцарским гражданством, на которую завели уголовное дело за то, что она сорвала балаклаву с омоновца....
 
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