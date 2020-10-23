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«Положите конец запугиванию и преследованию». Швейцарские парламентарии опубликовали открытое письмо
Источник материала: Tut.by
Недавно мы рассказывали о
Сегодня стало известно, что в открытом письме 17 швейцарских парламентариев обратились к белорусскому министру юстиции, министру внутренних дел и генеральному прокурору с требованием освободить Наталью Херше, —
В своем письме авторы рассказывают про обстоятельства задержания Натальи и срок, который ей грозит (до 5 лет лишения свободы), а также подчеркивают:
«Мы считаем заключение Натальи Херше в тюрьму решением самовольным и политически мотивированным. И призываем вас немедленно и безоговорочно освободить ее и позволить ей немедленно вернуться в Швейцарию.
Мы с большой тревогой следим за жестокими нападениями полиции и специальных подразделений на мирных демонстрантов в Беларуси в последние недели. Мы встревожены более чем 14 000 произвольных арестов с начала августа и многочисленными сообщениями о пытках и жестоком обращении в местах лишения свободы.
Мы настоятельно призываем вас немедленно положить конец запугиванию, преследованию и задержанию мирных демонстрантов, членов оппозиции, правозащитников и представителей средств массовой информации. А также гарантировать право на свободу выражения мнений и собраний.
Как члены Национального совета Швейцарии мы твердо стоим на стороне людей, которые борются за демократию, права человека и верховенство закона в Беларуси»
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«Положите конец запугиванию и преследованию». Швейцарские парламентарии опубликовали открытое письмо
Недавно мы рассказывали о Наталье Херше - белоруске со швейцарским гражданством, на которую завели уголовное дело за то, что она сорвала балаклаву с омоновца....
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