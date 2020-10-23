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В прокат вышел белорусский фильм, после которого вы вряд ли станете пробовать наркотики
Источник материала: Tut.by
В прокат вышел белорусский фильм
Если вы привыкли из жалости голосовать рублем за продукцию с биркой «Купляйце беларускае», то «Спайс бойз» в таком сострадании не нуждается. Это новое белорусское кино, своеобразное, вполне зрительское и, что неожиданно, страшно смешное (смешного больше, чем страшного).
По сюжету Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны Саша с двумя друзьями, Ламбадой и Колбасой, организует за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Вечеринка набирает обороты: в разгар веселья парни употребляют спайс. Их накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает меняться — стремительно, всерьез и бесповоротно.
Большую часть экранного времени фильм выглядит как простенькая российская драма с массой сальных шуток и разговоров на повышенных тонах. Но картине реально играет на руку то, что она снята по мотивам правдивой истории, которую и сценаристы хорроров не выдумают. В основу ленты легла трагедия, которая произошла в 2014 году не где-то там, а в Гомеле. Тогда трое парней покурили вместе спайс, затем двое из них решили, что в третьего вселился дьявол — и вырезали тому глаза.
Чтобы отрефлексировать этот ужас и снять о нем кино, у режиссера Владимира Зинкевича — уроженца Светлогорска Гомельской области — ушло несколько лет. Он общался с оперативниками, которые участвовали в расследовании гомельских событий, изучал другие преступления, совершенные под воздействием наркотиков. И хотя претензии на глубокий психологизм в «Спайс бойз» нет, рефлексировать вместе со зрителем собственное прошлое (и не только 70-летней давности) — крайне важно. Для белорусов это вообще роскошь: в игровом кино с этим большой пробел.
В фильме говорят о теме, казалось бы, далекой для Беларуси и белорусского кино, но, увы, суперактуальной — наркотиках. Об этом снято не так много отечественных картин, на ум приходит разве что скандальный «Выше неба». А в «Спайс бойз» об этом говорят открыто, крупными планами показывая, что такое спайс, как его употреблять и какой кровавой баней может обернуться безобидная тусовка.
Но хтонь и запредельная жестокость в героях под спайсами не берется из ниоткуда. Авторы подчеркивают, что наркотик только обостряет то страшное, что есть в персонажах. Даже невнимательный зритель заметит уйму жирных намеков на то, что герои не могут справиться с внутренними демонами — даже без спайсов.
Например, Саша вернулся из армии озлобленным, он с первых кадров проявляет себя гомофобом и потенциальным абьюзером. В ссоре с Василисой он хватает ее за шею: когда парень будет под наркотиком, это ружье еще выстрелит. У Колбасы, выросшего в богатой семье и упивающегося вседозволенностью, под веществами срывает крышу от еще большей свободы и острых ощущений. А Ламбада, парень с инвалидностью, через спайс пытается самоутвердиться: из-за своей непохожести на других он все время чувствует собственную неполноценность, поэтому и пускается во все тяжкие.
Работая с антинаркотической темой, команда смогла-таки снять не социальную нудятину, а что-то своеобразное с элементами черной комедии и хоррора, да еще и по мотивам реальных событий. Чтобы не отпугнуть зрителя дидактичностью, говорить о том, что болит, авторы предпочитают с юмором — ему найдется место даже в самых шокирующих и кровавых сценах, но до эстетики «Паразитов», Тарантино, Коэнов и позднего Джармуша им все-таки далековато.
Так все-таки стоит брать билет на сеанс? Забегая вперед, отвечаем: да. Во-первых, когда еще вам выпадет возможность посмотреть белорусское кино в кинотеатре? Во-вторых (и в этом страшно признаваться), в минском прокате сейчас все равно ничего лучше не идет, особенно для молодежи.
А проект, кстати, как раз и рассчитан на молодежную аудиторию, у него даже есть своя
Учитывая то, что создатели не потратили на съемки ни копейки из государственного бюджета, у них получился пусть и не идеальный, но свой собственный независимый эксперимент. Теперь его на пару с фестивальным хитом «Хрусталь» можно смело показывать иностранцам со словами: «Вот, посмотрите, живет белорусское кино».
При этом белорусского в «Спайс бойз» до обидного мало: омоновцы на машине с надписью «Полиция» разъезжают в форме российского образца. Минск и область, где проходили съемки, не с чего узнавать. Главные роли достались звездам российского кино, а Люция Геращенко (стриптизерша) и Игорь Шугалеев (курьер) появляются ну совсем в эпизодических ролях. Но спасибо и на этом.
И последнее. Конечно, вряд ли кто-то станет вдумчиво пересматривать «Спайс бойз» — у авторов и не было такой цели: все-таки это фильм на один раз. Но, если однажды после просмотра зритель перед пакетиком с веществом спросит у себя: «А мне это надо?», где-то будет ликовать одна съемочная группа.
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В прокат вышел белорусский фильм «Спайс бойз» по мотивам жуткой трагедии в Гомеле, когда двое друзей под спайсами вырезали глаза у своего приятеля. В день премьеры...
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