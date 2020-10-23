Упавшие акции, литий и... белорусский рубль — какие активы выбрать для инвестиций

Источник материала: ProBusiness



Валерий Усенко. Фото: Дарья Грищенкова

В 2020 мировой рынок столкнулся со значительными изменениями. Акции многих компаний упали, появились новые перспективные направления. В то же время интерес к инвестированию сильно вырос, как и спрос на более интересные для этого варианты. Уровень осведомленности о возможностях трейдеров растет.

Таковы наблюдения экспертов криптобиржи currency.com . Какие активы сегодня представляют интерес? Как грамотно собрать инвестиционную корзину? Алексей Мацукин, руководитель отдела по работе с частным капиталом (в прошлом руководитель по развитию проекта Альфа-Банка А-Private (А-Клуб)), и менеджер по работе с частным капиталом Валерий Усенко делятся базовыми правилами для трейдеров.

— Многие трейдеры считают, что в ноябре, после выборов президента США на рынке снова случится коррекция. И потому сейчас самое время, чтобы завести счет/аккаунт и купить валюту, которой будет удобно пользоваться для инвестирования. Зайти не в сделку, а именно в рынок: подготовиться и держать руку на пульсе. Мы это мнение разделяем.



Валерий Усенко и Алексей Мацукин. Фото: Дарья Грищенкова

Но куда инвестировать? Мы поделимся обзором базовых активов. Он основан на главном правиле инвестирования: дробить инвестиционный портфель на несколько блоков, диверсифицируя риски. Рекомендуем разделить его на четыре части: товарно-сырьевой, валютный, фондовый и криптовалютный рынки. На каждом можно выбрать, например, 3−4 актива.

Currency.com — это первая регулирумая криптобиржа в мире. Здесь инвестор может приобрести не только криптовалюту, но и другие активы в токенизированном виде — более 1500 вариантов, в том числе акции компаний, фондовые индексы, сырьевые товары, драгоценные металлы, ETF, государственные и корпоративные облигации.

4 рынка в «корзине» инвестора

1. Иностранная валюта. Начнем с того, что на самом деле к валюте лучше относиться не как инвестиции, а как инструменту. Разнообразные валюты в портфеле — необходимость для любого инвестора. Так при необходимости вы сможете быстро среагировать и совершить выгодную сделку, не теряя время и деньги на комиссиях при конвертации.

Соберите портфель из трех валют, две из которых будут являются мировыми, а третья — национальной. Покупка мировых валют — это один из способов вовремя воспользоваться возможностями, которые предоставляются фондовыми рынками этих стран. Под мировыми валютами мы имеем в виду доллар США, евро, швейцарский франк, японскую иену, фунт стерлингов. В качестве интересной региональной валюты можно рассмотреть австралийский доллар (это особенно неплохая валюта в период, когда золото растет в цене, поскольку Австралия является одной из топовых стран в добыче золота и ее экономика зависит от цены на него) или китайский юань.

Валюта страны, в которой вы проживаете, — это тоже очень важно, поскольку в ней вы совершаете платежи. Например, если говорить о Беларуси, то порой предложения по облигациям выше, чем потенциальный рост курса доллара по отношению к белорусскому рублю. Многие также недооценивают короткие вклады в белорусских рублях, доходность которых сегодня составляет порядка 18% годовых. У нас есть клиенты, которые на белорусских вкладах без всяких попыток делать валютообмен зарабатывали больше, чем те, кто торговал криптовалютой или акциями.



Фото: Дарья Гращенкова

Минус инвестирования в иностранную валюту — это мало прогнозируемая волатильность. Прогнозировать цены на акции или криптовалюту гораздо проще. Вам сложно обладать такой же экспертизой, что и банк, потому попытки гоняться за изменениям курсов часто приводят к финансовым потерям. А если вы держите в кошельке только одну валюту, то постоянно теряете на конверсиях при желании инвестировать в базовые активы, к которым эта валюта не торгуется.

Торговля и инвестиции на площадке доступны не только физическим, но и юридическим лицам. Бизнесу доступна возможность упреждения валютных рисков, хеджирования ценовых рисков, операции мены токенов с дальнейшим выводом безналичных средств на счет юрлица и многое другое.

2. Драгоценные металлы. Классический набор активов для инвестирования на этом рынке — золото, серебро и платина. Например, в августе 2020 золото достигло рекордной стоимости в $ 2075 за Тройскую унцию.



Динамика движения цены токенизированного актива золота на currency.com

Интересный вариант — Global X Lithium. Это биржевой фонд (Exchange Traded Funds, ETF), куда входит группа компаний, которые добывают литий, незаменимый элемент в производстве батарей. Очень не скоро литию будет придумана альтернатива, а когда это случится, то она еще должна быть воспринята рынком. Это говорит об устойчивом спросе на литий и стабильность компаний, связанных с его добычей.

Коррекция акций Global X Lithium была в феврале-марте 2020, но дальше стоимость резко возрастала и сегодня составляет более $ 42.



Динамика движения цены токенизированных акций Global X Lithium на currency.com

3. Акции. Cтоимость акций падает, когда инвестор начинает бояться держать их в своем портфеле и не успеть заработать. Стоимость растет, когда желание инвестора заработать побеждает. Когда мы видим большое движение на рынке купли-продажи акций, то можем предположить, что он находится в перегретом состоянии и акции больше некому покупать. В данной ситуации, задача инвестора — успеть «выйти» из акций перед тем как страх крупных инвесторов победит жадность, и успеть их приобрести, пока рынок не перегрет.



Алексей Мацукин. Фото: Дарья Гращенкова

Но как понять, что акции недооценены? Что компания не терпит крах? Что они находятся вне поля зрения инвесторов необоснованно? На эти вопросы поможет ответить фундаментальный анализ и субъективный творческий прогноз. Проверить свои выводы можно на аналитических платформах — например, investing.com.

Например, проанализируем акции компании EPAM. Их стоимость растет, и сколько бы они ни входили в зону перегретого рынка, все равно не обваливаются, а если да, то чуть-чуть. Чисто технически, такие акции выглядят «вкусно».



Динамика движения цены токенизированных акций EPAM на currency.com

Теперь нужно понять фундаментальные причины, почему они растут. Для этого нужно проанализировать хотя бы отчет по прибылям. Мы видим, что ее доход каждый раз выше прогноза аналитиков.



Отчет по прибыли EPAM. Данные: investing.com

Другой пример — акции компании ZTE в момент пандемии буквально достигли дна. Но ведь это одна из топовых телекоммуникационных компаний Китая. Значит, ее акции либо должны вырасти, либо компания перестанет существовать. Задача инвестора в этом отношении — составить свой прогноз, действительно ли компания близка к краху.

Так, мы склонны полагать, что акции находились в недооцененном состоянии и именно поэтому постепенно стали расти. Сегодня одна акция ZTE стоит около 33 гонконгских доллара ($ 4,39).



Динамика движения цены токенизированных акций ZTE на currency.com

Важно понимать, что в период кризиса падают все акции без исключений, но быстрее и лучше всего растут самые крупные и устойчивые бренды. Риск полного краха таких компаний крайне низкий. Особенно если говорить о рынке ИТ, которому пандемия сыграла только на руку. Поэтому после падения акций таких компаний, как Facebook, Amazon, Microsoft, Intel, Netflix, Zoom и других, можно покупать их с перспективой роста на ближайшие полгода-год.

А для неопытного трейдера и инвестора самым интересным инструментом могут быть индексные фонды, например, Dow Jones, S&P 500, Dax 30. Купить такие акции означает просто двигаться вместе с экономикой той страны, куда вы инвестируете. Это намного проще, чем найти акции «на дне» и быть уверенным, что это дно не будет пробито еще больше. Попробовать самостоятельно, «руками» найти перспективную компанию и еще обогнать по доходности S&P 500 может не каждый.



Алексей Мацукин. Фото: Дарья Грищенкова

Еще один интересный критерий для выбора акций — наличие дивидендного дохода (поправки на дивиденды). Например, Coca-Cola каждый квартал выплачивает своим инвесторам дивиденды по ставке 3,28% годовых. Или немецкая компания Munich Re, которая существует с 1880 года и входит в топ-30 крупнейших компаний Германии. Она платит своим акционерам 4% годовых на протяжении более пяти лет!

Что делать, если опыта в инвестировании нет? Учиться в теории и на практике! Полезные знания можно получить онлайн или абсолютно бесплатно в Академии Currency.com в разделе «Обучение трейдингу» . Вы узнаете, как работать с криптобиржей, создать аккаунт, осуществлять сделки и многое другое .

4. Криптовалюта. Особенность этого класса активов в том, что вы инвестируете в него на долгий срок и просто верите. Или не участвуете в этом вообще. Выбирайте самые надежные криптовалюты, которые еще не достигли своих высоких цен, например, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple. У некоторых из них может быть большое будущее.



Фото: Дарья Гращенкова

Вряд ли в ближайшее время в мире криптовалют появится нечто столь же перспективное, потому что появление новой устойчивой криптовалюты означает улучшение технологии блокчейн. Сначала на ее основе возник Bitcoin (BTC), затем появился Ethereum (ETH), где скорость обработки транзакций составила уже 5 минут, а не 2 часа, затем технологию удалось сделать централизованной, так появился Tether.



Динамика движения цены биткоина на currency.com

Из основных тенденций, которые заметны на рынке криптовалют, отметим выпуск центральными банками стейблкоинов (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют — прим. «Про бизнес»). Так, ЦБ Японии заявил о планах выпуска государственной криптовалюты — цифровой йены, а ЦБ Китая уже успешно завершил первый этап тестирования цифрового юаня в одной из провинций. Мир стоит на пороге глобальной цифровизации и прямо сейчас мы можем наблюдать постепенный переход от бумажных денег к «цифре».

Информация, изложенная в материале, не является инвестиционной рекомендацией. Помните, что инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций.

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