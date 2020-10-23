Метр в новостройках подешевел еще на 100 долларов - и все равно не берут. А что будет дальше?

Источник материала: Tut.by

Месяц назад было очевидно: не стоит ждать, что цены на новостройки в одночасье рухнут, ведь процесс снижения будет плавным. Видим: средний ценник за месяц во многих проектах снизился на 100 долларов. Цена квадратного метра полноценной 60-метровой квартиры в большинстве новостроек уже 1050−1150 долларов. А что будет дальше?



Наталья Литовская , эксперт по жилой недвижимости

Дальше всех пошли маркетологи «Минск-Мира»: тут рекламируют продажи будущих квартир по цене от 2021 рубля за квадратный метр (меньше 800 долларов по актуальному курсу). По разным причинам запаздывающие со снижением цен застройщики усилили вложения в рекламу, все, кто мог, обзавелись рассрочкой и «отделкой в подарок». Но и для них снижения цены — вопрос считаных недель.

И это все еще не дно

Судя по тому, что не достаточно снизить цену, и это снижение нужно еще и рекламировать, продажи у застройщиков второй месяц подряд стоят так же, как стоит рынок вторичного жилья. Сделки единичные, когда «ну очень надо и цена уже устраивает». В ступор впал весь рынок.

И не потому, что у потенциальных покупателей нет денег. Только за два последних месяца белорусы сняли с вкладов больше миллиарда долларов, деньги у народа как раз есть.

И не потому, что все минчане финансово грамотные и ждут дна цен (квартирный "хапун" начала года показывает, что история трех предыдущих финансовых кризисов народ этому не научила).

Причина ступора рынка новая: политическая неопределенность. Люди с деньгами не готовы что-то покупать в Минске просто потому, что не уверены, что завтра не придется эмигрировать.

Статистика по эмиграции не радует: после выборов Беларусь покинули 13 тысяч человек. Только в Украину за последние месяцы (по данным украинских чиновников) уехали 1200 айтишников, над релокацией думает практически весь айти-сектор. И — тысячи предпринимателей, специалистов высокой квалификации, тех, кто будет востребован в сопредельных странах.

Собственно, на низком старте — те, кто снял с депозитов этот миллиард. А заодно и перспективная молодежь, которая в будущем должна бы формировать платежеспособный спрос на столичные квадратные метры.

Пока процесс выглядит обратимым. Только экономический кризис, заложенный ранее, никто не отменял, как и обязанность платить по госдолгам. Но если пройдут демократические выборы, в стране восстановится верховенство закона и пребывание в Минске перестанет быть опасным, покупатели на рынок вернутся.

Как может выглядеть дно?

Движение ценника вниз уже заложено экономическим кризисом. По грубым подсчетам средний ценник двухкомнатной квартиры в новостройке стандарт- и экономклассов может просесть еще на 10−15 тысяч (на сумму, на которую в последние месяцы докредитовывались те, кто оптимистично вступил в строительство). Это еще минус 200 долларов от нынешней цены квадратного метра и — метр дешевле тысячи «итого».

Но глубину дна предсказывать сейчас — дело неблагодарное. В теории восстановление законности, прекращение давления на бизнес, новые перспективы могут вернуть белорусский средний класс на рынок новостроек.

Деньги, повторимся, у него есть. А возвращение означает замедление падения цен.

Но не исключен и негативный сценарий: усиление политического кризиса. Те, у кого есть деньги на жилье, уедут, у тех, кто останется, через полгода не будет средств и на метры по себестоимости.

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