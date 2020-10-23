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В Новобелицком районе Гомеля задержали и доставили в ИВС не менее восьми человек

23.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На протяжении 22 октября в Новобелицком районе Гомеля задержали и доставили в изолятор временного содержания не менее восьми человек.

В Новобелицком районе Гомеля задержали и доставили в ИВС не менее восьми человек
Фото носит иллюстративный характер

Утром в местных телеграм-чатах появилась фотография, на которой неизвестные стояли с бело-красно-белыми флагами на фоне администрации Новобелицкого района.

«После этого по району началась облава. Милиция забирала, может, и не тех, кто фотографировался с флагом, а тех, кто уже попадал в поле зрения органов», — сообщила БелаПАН родственница одной из задержанных.

Известно, что в ИВС попала Татьяна Бачурная — она одна воспитывает малолетнего ребенка, и в сентябре ее задерживали и судили за сбор подписей в поддержку отзыва депутата Палаты представителей Ольги Креч. Тогда после проведенных в изоляторе выходных она получила штраф.

Среди задержанных еще две женщины и пять мужчин. Все они живут в Новобелицком районе.

Также 22 октября в гомельских телеграм-чатах появился снимок, на котором неизвестные стоят с бело-красно-белыми флагами на фоне администрации Советского района. В ночь на 22 октября в районе было задержано несколько человек, в том числе Станислав Мочалов. Суд арестовал его на 15 суток, признав виновным в участии в несанкционированном митинге (фотографирование с бело-красно-белым флагом у здания администрации) и неподчинении милиции.

 
Теги: Гомель
 
 
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На протяжении 22 октября в Новобелицком районе Гомеля задержали и доставили в изолятор временного содержания не менее восьми человек.
 
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