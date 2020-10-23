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«После выборов оказывается целенаправленное давление на свободу слова, мысли и творчества»

23.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Союз белорусских писателей и Белорусский ПЕН-центр 22 октября выступили с заявлением, в котором осуждают «репрессии против свободы мысли и творчества».

«После выборов оказывается целенаправленное давление на свободу слова, мысли и творчества»

«В послевыборный период в Беларуси оказывается целенаправленное давление на свободу слова, мысли и творчества. Обращаем внимание на беспрецедентные репрессии в отношении художников, членов белорусских творческих организаций», — отмечается в заявлении.

Его авторы напоминают, что 4 октября во время марша протеста в Минске была задержана философ, член ПЕН-центра Ольга Шпарага. Ее отпустили из изолятора на следующий день, однако 9 октября снова задержали, а 12 октября суд вынес решение о 15-суточном аресте. Сейчас Шпарага находится в ИВС в Жодино.

21 октября задержан поэт, член Союза белорусских писателей и ПЕН-центра Дмитрий Строцев. 22 октября вынесено судебное решение о его аресте на 13 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).

«Мы высказываем решительный протест в связи с репрессиями против интеллектуальной и творческой элиты. Призываем прекратить преследование в отношении творческих людей и всех граждан страны, лишенных свободы по политическим причинам в предвыборный и поствыборный период», — сказано в заявлении.

Арест Строцева осудил и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб. «Зная «политические реалии» сегодняшней Беларуси, мы, члены Санкт-Петербургского ПЕНа — писатели, поэты, издатели, переводчики, обращаемся к белорусским властям с требованием немедленного и безоговорочного освобождения Дмитрия Строцева. А также всех беззаконно удерживаемых политических заключенных», — говорится в заявлении организации.

По данным правозащитного центра «Весна», в Минске и других городах 22 октября прошли судебные заседания по административным делам, связанным с протестными акциями, в отношении не менее чем 31 человека. Суды выносили решения о штрафах и административных арестах.

 
Теги: Минск
 
 
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Союз белорусских писателей и Белорусский ПЕН-центр 22 октября выступили с заявлением, в котором осуждают «репрессии против свободы мысли и творчества».
 
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