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Север страны ожидает фронтальный раздел

23.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

23 октября погодные условия в Беларуси будут определять теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы (днем в северной части скажется влияние фронтального раздела).

Север страны ожидает фронтальный раздел

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном по северу пройдут дожди.

Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Погода в регионах:

  • Брест +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +12..+14°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +14..+16°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +13..+15°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +13..+15°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 12 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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23 октября погодные условия в Беларуси будут определять теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы (днем в северной части скажется влияние фронтального...
 
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