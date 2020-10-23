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Север страны ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
23 октября погодные условия в Беларуси будут определять теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы (днем в северной части скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В основном по северу пройдут дожди.
Ветер юго-западный умеренный до порывистого. Погода в регионах:
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23 октября погодные условия в Беларуси будут определять теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы (днем в северной части скажется влияние фронтального...
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