Экс-собровец Гаравский рассказал в Женеве про убийства критиков Лукашенко

Источник материала: АФН

В комитете Межпарламентского союза (МПС) по гражданским правам парламентариев в Женеве в четверг, 22 октября, на вопросы его членов ответил Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа - спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси.

Гаравский дал показания, касавшиеся его участия в 1999 году в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров, о чем он ранее рассказал в интервью DW. По итогам слушаний будет принята резолюция, которую, как ожидается, обнародуют 4 ноября.

Ответы на вопросы председателя и членов комитета по гражданским правам парламентариев продолжались около часа и из-за пандемии проходили в онлайн-формате, сообщил DW Юрий Гаравский по окончании слушаний с его участием.

Сначала, по словам бывшего собровца, он представил себя - рассказал, когда, где и чем занимался в Беларуси, а потом отвечал на вопросы.

Первым был вопрос о том, каким ему видится оптимальный вариант расследования дел об исчезновении белорусских оппозиционеров - экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончар и бизнесмена Анатолия Красовского.

"В свете той активности в ситуации с Беларусью, что проявляют Германия и Франция - их лидеры встретились со Светланой Тихановской, - я ответил, что надо создать трехстороннюю следственную комиссию, в которую помимо немцев и французов вошли бы и представители белорусских властей", - добавил Гаравский.

Он также объяснил членам комитета, что его заставило признаться в соучастии в убийстве критиков Александра Лукашенко: "Я ответил, что хотел жить". Кроме того, Гаравский положительно ответил на вопрос, готов ли он дать показания в Европарламенте.

В МПС в ответ за запрос DW сообщили, что 22 октября проходит заседание комитета Межпарламентского союза по гражданским правам парламентариев, на котором "дело г-на Гончара будет рассмотрено среди многих других дел о преследованиях или преследованиях депутатов". Цель этого слушания, отмечается в ответе, - "собрать информацию, чтобы комитет мог принимать наиболее обоснованные решения".

В МПС, созданный для координации действий парламентов мира, входит и Беларусь. Организация регулярно выносит резолюции по разным вопросам, в том числе она уполномочена принимать решения по жалобам о нарушениях прав парламентариев.

Комитет по гражданским правам парламентариев МПС начал заниматься вопросом нарушения прав Виктора Гончара еще в 1998 году - до его исчезновения вместе с бизнесменом Анатолием Красовским в сентябре 1999-го. С тех пор МПС постоянно призывал к эффективному расследованию этого дела и без особого успеха пытался сотрудничать в этом с белорусскими властями.

4 ноября ожидается принятие комитетом резолюции по делу Виктора Гончара. По словам Юрия Гаравского, резолюция станет маленьким шагом в сторону расследования дел исчезнувших оппозиционеров. При этом он уверен, что пока у власти в Беларуси остается Александр Лукашенко, расследование не сдвинется с места.