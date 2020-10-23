«Вышли не от хорошей жизни». Глава провластной партии призвал услышать улицу при изменении Конституции

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Заднепряный: Конституцию обсуждает «междусобойчик»

Представители политических партий, «Белой Руси», Верховного суда и бывший политзаключенный обсудили предложения и возможности обновления Конституции.





Изменения в Конституцию 1996 года были временным шагом, к которому прибегли для того, чтобы «навести порядок». Но ее действие затянулось, приведя к серьезным политическим последствиям и негативно сказавшись на развитии страны. Потребность в изменениях в Конституцию возникла не сегодня, последние президентские выборы стали лишь катализатором проблем, считает председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный.





— Неограниченные полномочия привели к тому, к чему привели. Если помните, в самом начале [Конституции] говорится о том, источником власти является народ. А вследствие этих действий он настолько отдален был от этой власти, что мы получили то, что получили, — комментирует Заднепряный.





Разрабатывая пакет конституционных изменений, белорусские власти и включенные в процесс партии, организации и государственная вертикаль недостаточно привлекают к этому население, рискуя тем самым изменить лишь декорации, но не суть главного документа страны.





— Посмотрите, как проходят обсуждения [изменений в Конституцию] в областях на так называемом круглом столе. Это единомышленники, междусобойчик. Не привлекаются широкие слои населения для того, чтобы обсуждать, — добавляет к предложениям Василий Заднепряный. — Давайте не игнорировать то общество, которое выходит на улицы. Там 90% — нормальные люди. Они вышли не от хорошей жизни. Белорусы настолько толерантные люди, что раскачать их только во Второй мировой войне немцы смогли, и мы сейчас раскачали.

Популярные предложения — ограничения для президента, больше власти на местах и однопалатный парламент

Среди наиболее популярных предложений от политических партий, провластной организации и полученных от населения — переход на пропорционально-мажоритарную систему выборов, передача части полномочий от президента парламенту, повышение самостоятельности местного управления, выборность должностей мэра и губернатора, независимость ветвей власти друг от друга, ограничение президентства двумя сроками.





В первую очередь Республиканская партия труда и справедливости предлагает изменить избирательную систему.





— Целесообразно иметь однопалатный парламент. Если глава правительства будет избираться парламентом, то президент — утверждать, чтобы противовес был в органах власти. Парламент избирается на пять лет, он инициирует и назначает председателя Центральной избирательной комиссии и 50% членов ЦИК, а 50% назначают местные и областные советы и утверждает президент, — говорит Василий Заднепряный. По такому же принципу он видит избрание и утверждение председателя Верховного суда, Конституционного суда, генерального прокурора.





Кроме ограничения занимать должность президента более двух раз политик предлагает установить шестилетний срок, а также отменить требование, согласно которому президентом может стать только гражданин Беларуси по рождению. Республиканская партия труда и справедливости предлагает упразднить Комитет госконтроля, вместо него ввести, как в России, Счетную палату и аудиторов, работа которых будет ограничена контролем расходования бюджетных средств.





Организация «Белая Русь» предлагает однопалатный парламент и сохранение должности президента, возможно, с более ограниченными функциями, но выступает против того, чтобы мэры городов и губернаторы избирались народом.





— Кроме представительских функций, которые предлагают, должны быть весомые функции у президента, в том числе накладывать вето на законодательные акты. Понятное дело, что и у парламента могут быть такие же права, — предлагает заместитель председателя «Белой Руси» Александр Шатько.





Из предложений, которые поступили в парламент, есть довольно специфические. Например, люди предлагают закрепить недопустимость переписывания истории Великой Отечественной войны, поддержать институт семьи по примеру России, где в Конституции прописали, что брак — это союз мужчины и женщины.





— Многие пишут о судебной системе, чтобы, например, человека заключали под стражу решением суда. Кто-то пишет об институте присяжных заседателей. <…> Среди предложений — возврат к ограничению президентства двумя сроками, четкое разделение ветвей власти, — говорит депутат и председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.





Либерально-демократическая партия предлагает переход на пропорционально-мажоритарную систему, увеличение роли парламента и местных органов власти с учетом возможных рисков, когда побеждать на местах будет «тот, у кого больше денег».













— Неправильно, когда председатель райисполкома, чтобы сделать дорогу, бежит в облисполком. Надо полномочия местных органов власти увеличивать, — считает парламентарий. — Надо перераспределить, кто кого назначает. У нас всех сейчас назначает президент. Я считаю, что роль парламента в этом вопросе, Совета министров надо увеличивать.





Экс-заключенный политолог Юрий Воскресенский, принимавший участие в круглом столе политзаключенных и Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, говорит, что все присутствовавшие на той встрече высказались за пропорционально-мажоритарную избирательную систему.





— Звучали предложения по поводу большей независимости судебной системы, введения института присяжных заседателей хотя бы с совещательным правом голоса. Большинство участников круглого стола высказалось за выборность всех органов власти — мэров, руководителей района, — говорит Юрий Воскресенский.