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«Показать, кто в нашей стране хозяин!» - Орда озвучил девиз провластного митинга?

23.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Федерации профсоюзов Беларуси рассказал, кто и зачем будет собираться на «мегамитинге».

Отметим, на этой неделе появилась информация, что в ближайшее воскресенье власти планируют организовать в Минске многотысячный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Основной сбор у стеллы.  Это потому, что именно на 25 октября Светланой Тихановской было анонсировано начало Народного ультиматума. Однажды пересечение митингующих было: 16 августа, когда состоялся  марш сторонников перемен, который собрал сотни тысяч граждан. Тогда простетующих насчитали 300 тысяч человек.


16 августа, 2020, Минск

Вечером 22 октября Пул первого процитировал слова главы ФПБ Михаила Орды с подробностями о планирующемся властями мероприятии 25 октября.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Федерации профсоюзов Беларуси рассказал, кто и зачем будет собираться на «мегамитинге».
 
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