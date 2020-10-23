Видеомонологи задержанных: компанию на Cadillac задержали на АЗС до начала акции. После машину вернули с повреждениями (видео)

Источник материала: Onliner Продолжаем публиковать монологи людей, рассказывающих о действиях силовиков в поствыборный период. Сегодняшняя история — автомобильная. Компания из четырех молодых людей заверяет, что их задержали на АЗС, куда они приехали на Cadillac Escalade. После уже неоднократно описанных в СМИ событий на Окрестина и выхода на свободу владелец забрал автомобиль со стоянки. Судя по фотографиям, машине досталось: проколоты шины, повреждено лобовое стекло. Публикуем видеоинтервью, а ниже — подробности последствий в текстовом формате.

После описанных в видео событий. Что с машиной?

Молодые люди подали заявление в Следственный комитет, настроены обратиться в суд. А Cadillac Escalade изъяли для проведения проверки, говорит Михаил.









«Когда забирал со стоянки, был готов увидеть повреждения, — утверждает молодой человек. — Поэтому заранее взял с собой запасные колеса. И не ошибся — шины были спущены. После подкачки компрессором увидел, что резина не разрезана, — значит, на спущенных колесах не ездили, то есть прокололи их уже после остановки, на стоянке. В салоне обнаружил отбитое зеркало заднего вида и датчик дождя. Предполагаю, датчик приняли за видеорегистратор и попытались вырвать. Это им удалось. Но только вместе с куском стекла. В итоге лобовое лопнуло, пошла горизонтальная трещина».



















Автовладелец написал заявление по факту повреждения машины. Ответ из РУВД был следующим: установить причастное лицо не представилось возможным, дальнейшая проверка прекращена.





Что касается заявлений по поводу травм, то в Следственном комитете заверяют: проверки продолжаются. Напомним, последнее официальное число подобных обращений — 600. По другой информации, озвученной представителем МВД, таких заявлений уже 1800. Редакция Onliner отправила письменные запросы в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и МВД. Как только мы получим официальные ответы, сразу же их опубликуем.

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