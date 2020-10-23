ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

23.10.2020 08:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Представьте человека, стоящего на берегу маленького, но очень симпатичного пруда. Мужчина любуется отражением камышей и березок — это его любимый пруд, он обустраивал его почти всю жизнь. Мы же наблюдаем за ним со стороны и не совсем понимаем, что происходит — видим все будто через неподходящие диоптрии или запотевшие стекла. Внезапно слышится взрыв — что-то случилось посреди этого чудесного водоема. Брызги вырываются наверх, мелкая рябь размывает откликающуюся на воде картинку, волны жадно слизывают камни, аккуратно разложенные на берегу. Потом все стихает и вместо пруда мы видим грязную лужу. Что произошло? Кто-то извне устроил подрыв? Или это сам хозяин бросил туда динамит и все уничтожил? А может, это невиданная природная аномалия? Мы не знаем, но что-то явно пошло не так: человек потерял все, над чем так долго трудился. В сегодняшней истории все будет именно так, только вместо пруда — семья, квартира, бизнес и почти весь запас оптимизма. А теперь без метафор.

Часть 1. Бедный Юрий

Маленький грибной бизнес 

Юрий выходит из подъезда и жадно затягивается. В его руке мелко потрескивает сигарета, белки вдумчивых зеленых глаз обрамлены красной рамкой — стал плохо спать в последнее время. На нем туфли с острыми носами, прямые джинсы, тонкая кожаная куртка на замке. Прическа самая стандартная — он обычный белорусский мужчина старой формации.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

После армии Юрий Мартыненко работал в службе безопасности одного из банков, потом ушел помогать знакомым на крупном грибном производстве, подучился и решил выращивать грибы сам. С этого все и началось.

Он купил участок земли в Острошицком Городке, заказал дорогостоящее оборудование для выращивания шампиньонов и вешенок, создал нужные условия в небольшом помещении без отделки. Бизнес оказался рентабельным: в месяц Юрий продавал по 5—6 тонн грибов, отдавая их на сбыт минским торговцам. Это приносило относительно неплохую прибыль: мужчине хватало на развитие бизнеса, зарплату сотрудникам и жизнь.

В месяц он стабильно зарабатывал от тысячи до трех тысяч долларов. Вот только подушки безопасности у него не было.

Беда №1

Шесть лет все шло как по маслу. Грибы росли, поставки были налажены, деньги — пускай и не самые большие — у Юрия водились.

Но в 2016-м вселенная, кажется, намекнула: посреди ночи из строя вышло все оборудование.

В это время за котлами должен был присматривать наемный рабочий — местный мужчина, которого Юрий иногда привлекал для несложных работ. Мужик любил выпить и после зарплаты часто терялся из виду, хотя в целом свои несложные обязанности выполнял. Но не в ту ночь.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

Судя по всему, рабочий уснул и долго не подбрасывал дрова в котлы. Микроклимат был нарушен, плантация погибла, оборудование разморозилось и сломалось.

— В ответственный период на объекте нужно находиться круглосуточно, потому что изменение на один-два градуса приводит к неурожаю. Местные безработные в эти периоды просились ко мне, я соглашался. Они просто следили за изменениями и, если что-то происходило, подтапливали или, наоборот, давали холодную воду, — без злости и обиды в голосе говорит Юрий.




Ошибка временного работника стоила Юрию больших денег — закладка одной камеры обходится примерно в $5000 (а их было две), ремонт оборудования тоже стоил недешево (цифр бизнесмен уже не помнит).

— Накоплений у меня не было: я один растил дочь, платил за ее обучение, тратил много на бизнес. Мне нужно было что-то решать, и я пошел брать кредит. В двух банках мне отказали — посчитали, что мое оборудование неликвидное. С третьей попытки я все же взял кредит и решил построить третью камеру, чтобы увеличить объемы — у меня уже было три месяца простоя. 

Юрий курит одну за одной и пытается последовательно рассказать обо всех своих неудачах. Он подробно останавливается на том, как вложил кредитные деньги, как погорел на выращивании клубники и поверил не тем людям. В конечном счете кредитные средства были потрачены, но результата от вложений все еще не было. Предпринимателю пришлось снова лезть в долги.

Беда №2

Кредит в банке мужчине уже не давали: он и так был должен довольно много. Вариантов для решения проблемы оставалось мало. Но Юрий выбрал самый опасный из них.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

— Я посчитал, что $2000 с двух камер выплачивать посильно. Я был уверен в своем бизнесе, потому что хорошо ориентировался в нем, и решил найти частного кредитора. 

Это была семейная пара, мы с ними обговорили условия: я беру $15 000 и выплачиваю по 3,5% ежемесячно. В залог я оставил свою квартиру в Зеленом Луге — больше у меня ничего не было. 

В банках, конечно, условия были лучше, но что делать? Я загрузил камеры, несколько месяцев нормально все выплачивал, присылал кредитору фотографии, чтобы он видел, что все хорошо. Но деньги заканчивались. Мы обсуждали этот момент: я объяснял, что не булочки продаю и мне нужно время на развитие. Они в ответ улыбались и говорили, что если будет тяжело, сможем продлить контракт — никаких, мол, проблем. 

После истории с уснувшим работником Юрий решил автоматизировать производство: теперь за микроклиматом следить было не нужно. Но это не спасло. Зимой 2017-го в поселке пропало электричество и климатическая установка «легла». История повторилась в точности, как было годом раньше: грибы погибли, оборудование вышло из строя.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

— У меня был шок. Я туда не ездил целых три месяца, хотя если бы и ездил, ничего бы не изменилось: пока система естественным путем не разморозится, ничего не поделаешь.

Я позвонил Леше (супругу женщины, которая, по документам, дала Юрию в долг. — Прим. Onliner), сказал, что у меня ЧП. Прислал фото разорванных медных трубок и всего прочего. Мы договорились, что через несколько месяцев я все исправлю и буду выплачивать нормально. На словах он согласился, а сам тут же побежал к нотариусу и, даже не поставив меня в известность, начал выставлять требования.

Когда я снова запустил производство, он прислал мне сообщение, в котором сказал, что я должен ему кучу денег. Только пени насчитал 35 000 рублей. Всего же я вместо $15 000 влетел на $46 000.

Юрий говорит, что кредитор поставил четкое условие: выплатить всю сумму до Нового года — иначе суд. Таких денег у бизнесмена не было.

Потеря всего

Дело Юрий проиграл. И районный, и областной суды решили, что мужчина нарушил условия договора и потому должен выплатить полную сумму — все $46 000 по курсу. Его уютную «двушку» в тихом районе на окраине леса выставили на аукцион.

Покупатель нашелся довольно быстро. Юрия уведомили, что его квартира продана и в ближайшее время он должен будет ее освободить.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

— Он не хотел договариваться, слушать, диалога не было — я устал звонить ему. Просил, говорил: «Ты же влияешь на судьбу человека!» А мне 48 лет, у меня уже нет возможности заработать на квартиру. У меня даже прописки не будет. На что мне банально в документах ссылаться? В итоге я подвис с деньгами везде, где только можно, и у меня забирают квартиру.

Понимаете, я один воспитывал дочь. Когда вся эта заваруха началась, ей было семнадцать. Я не рассказывал ей о том, что происходит, чтобы не травмировать. На бухгалтера ее выучил, чтобы она со мной бизнес вела, но ничего не вышло.

Когда дочь узнала, что мы теряем квартиру, она обиделась и уехала к маме за границу. К человеку, который вообще с нами не общался. Теперь я один.

Мы заходим в квартиру, которую минчанин вот-вот потеряет. В межкомнатной двери выбито стекло — «психанул, не выдержал». На стене висит добротная гроздь медалей, заслуженных за годы спортивной жизни. На стене красуются оленьи рога — трофей с охоты. Под ними стоит батарея закаток, которые отец-одиночка научился делать за годы самостоятельной жизни.




Буквально через несколько часов после нашего визита сюда приедут милиционеры, которые заявят Юрию, что он должен освободить квартиру в течение десяти дней.

— Я бы сейчас мог продать все оборудование, продать грузовик (гомельские партнеры дали мне его вместо моей техники), забрать все деньги, которые мне должны поставщики, — и выплатить эти $15 000, а потом рассчитаться с остальными долгами — я еще столько же или даже больше должен. Но мне такой возможности не дают.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

Часть 2. Не все так просто

Квартиру арестовали еще до сделки

Представители второй стороны конфликта не стали отказываться от разговора и без особых раздумий согласились поделиться своей версией происходящего. Эта семейная пара живет в Минске, воспитывает троих детей. Договор с Юрием заключала Ирина Лобанова, поэтому супруги решили, что отвечать на наши вопросы положено ей.

Ирина познакомилась с Юрием через индивидуального предпринимателя, «который занимается поиском людей, у которых есть деньги, и людей, которым они нужны». Стороны заключили договор, заверили документ у нотариуса, а буквально через два месяца, по словам женщины, должник перестал платить.

— Мы хотели вложить деньги и что-то получить, но это не постоянный заработок: мы это сделали единожды и больше точно не будем. Его бизнес, по-моему, накрылся только в декабре или январе, а платить он перестал гораздо раньше. Конечно, мы заволновались — стали всячески пытаться вести с ним разговоры. Он постоянно обещал, что вот-вот вернет.

А потом выяснилось, что на его квартиру был наложен арест еще до того, как мы заключили договор. Ее арестовали за четыре дня до этого.

Нам просто очень повезло, что в суд я обратилась первая — перед банком. Если бы не успела, то, возможно, вообще бы ничего не получила, — говорит Ирина.

Юрий не отрицает, что банк арестовал его имущество еще до заключения договора, но утверждает, что не мог знать этого: его, мол, не уведомляли.

С момента заключения договора до первого заседания в суде прошло примерно полтора года. Ирина говорит, что никто не хотел, чтобы все закончилось именно так: у Юрия было достаточно времени, чтобы решить проблему.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

— Он, например, мог продать квартиру самостоятельно — тогда бы выручил намного больше и смог рассчитаться с долгами. Но ее продали через аукцион, а он не шевелился.

Я и во время суда ему говорила: «Если бы я была на вашем месте, то старалась хотя бы по сто долларов выплачивать, лишь бы решить проблемы». А он не платил ни копейки, но называл себя порядочным человеком.

Вместо $46 000 получили примерно $30 000

По словам Ирины, Юрий задолжал не только их семье: в отделе принудительного исполнения порядка десяти дел, которые тянут мужчину на долговое дно. К сожалению, проверить эту информацию в ОПИ не удалось, однако и сам бизнесмен не отрицает, что сегодня по-прежнему должен многим. Ирина продолжает:

— Таких, как я, уйма. И это не только незнакомые люди — в суде мы встречались с человеком, который прекрасно знает Юрия. Он тоже дал ему в долг, кажется, $5000.

Сейчас мы получили около $30 000. Должны были получить намного больше, но мы не требуем.
Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

Хорошо, что мы хотя бы вернули свои деньги и возместили затраты, которые понесли за все это время. Мы учли проценты за три года, юристов, переезды — буквально все. Остальные деньги от продажи квартиры распределили в порядке очередности исполнительных надписей.

Кто здесь жертва?

Юрий считает, что подписал кабальный договор. В ближайшее время он намерен добиваться пересмотра дела в Верховном суде — мужчина по-прежнему надеется вернуть свою квартиру. «Как можно человека выставить на такие проценты, чтобы он вместо пятнадцати сорок шесть тысяч должен был? Нельзя человека оставлять без ничего», — разочарованно говорит он. Ирина же уверена, что все произошло так, как должно было.

Не все бизнесы одинаково полезны. Минчанин решил открыть свое дело и остался без двухкомнатной квартиры

— Я не могу сказать об этом человеке ничего положительного. Он умеет вешать лапшу на уши, рассказывать красочно, как у него получится раскрутить свой бизнес, что осталось чуть-чуть... Мне его вообще не жалко. Он говорит об одной дочке, а у меня трое детей — и старшему ребенку всего девять лет. Он взял у многодетной семьи такую крупную сумму и столько времени возвращает. Это такая нервотрепка была для меня!

Я не спорю, что история с поломкой оборудования могла быть. Но поймите, каждый человек, который хочет начать какое-то свое дело, должен учитывать форс-мажоры. Мне непонятно, зачем он после всего этого снова брал в долг такие большие суммы. Мы тоже не хотели доводить дело до суда, но другого выхода не было.

Я женщина, я никогда не участвовала в судебных распрях. Я за это время и напереживалась, и наплакалась, а он теперь выставляет нас так, будто мы все у него отняли. Говорит о своей дочери, а ей больше 20 лет и она давным-давно здесь не живет. Разве это он жертва?

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте человека, стоящего на берегу маленького, но очень симпатичного пруда. Мужчина любуется отражением камышей и березок — это его любимый пруд, он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зумер Артем Бутрим: Бог дал мне жизнь, но не дал слуха. Думаю, в этом есть какое-то предназначение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика