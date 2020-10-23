Зумер Артем Бутрим: Бог дал мне жизнь, но не дал слуха. Думаю, в этом есть какое-то предназначение

Источник материала: Onliner

Совместно с городским фестивалем FSP и Samsung Galaxy S20 Ultra мы продолжаем проект, в котором представители поколения Z (родившиеся с 1995 по 2010 год) представят свое видение мира. Постараемся затронуть широкий спектр интересов этих ребят: мода, технологии, спорт, искусство, культура, бизнес, семья. Желающих рассказать о себе нашлось более трехсот, мы выбрали наиболее интересных и записали видеосюжеты. Каждый из них — история отдельного зумера, характеризующая все поколение в целом.

Артем ничего не слышит. Это не мешает ему совершать тысячи безумств, путешествовать по миру, заниматься искусством. С такой особенностью он живет с рождения, и ему достаточно сложно общаться голосом. Поэтому мы попросили его написать о своей жизни и публикуем самые интересные выдержки.

Меня зовут Артем, мне 22 года. Я родился и вырос в Гомеле, у меня хорошая семья, мама и папа тоже глухие, но есть родной старший брат. Он обычный слышащий человек. Я закончил учебу в колледже и работаю по распределению на заводе. Но самое главное — я фотограф! Это мое вдохновение, творчество, смысл жизни, источник дохода.

Я вегетарианец, трезвенник (не пью алкоголь, не курю сигареты), увлекаюсь путешествиями автостопом. Мои глаза — это то, чем я могу ценить красоту. Вы, слышащие, — вы слушаете музыку, танцуете, поете… А я могу видеть только картины, фотографии, природу, скульптуры. Свое творчество я проявляю через зрение.

Не знаю, почему я родился глухим... Есть дети, которые рождаются с синдромом Дауна, слепые, с отклонениями опорно-двигательного аппарата. Бог дал мне жизнь, но не дал слуха. Думаю, в этом есть какое-то предназначение, о котором я еще не знаю.

Я был трудным ребенком, создавал много проблем себе и семье. Возникали вопросы в школе — как по успеваемости, так и по поведению. Я курил, употреблял спиртные напитки, часто общался с инспектором по делам несовершеннолетних.

Наверное, родные в какой-то момент поняли, что не могут со мной справиться, и сдались. Только брат проявил твердость и принципиальность и не оставлял попыток вытянуть меня. Если бы не он, я продолжал бы спиваться и деградировать и не воплотил бы свою мечту. Именно брат отправил меня учиться в Минск. Он пошел против всех: родителей, родных, преподавателей. Многие говорили, что у меня ничего не получится, но он в меня верил. И когда меня приняли, он поехал со мной в Минск на 1 сентября, был рядом. Когда брату нужно было возвращаться в Гомель, я провел его на вокзал, он сел в поезд, мы обняли друг друга. Я увидел, как у него наворачиваются слезы. Когда он уехал, я заплакал. А позже узнал, что и он всю дорогу плакал.

Дурные привычки в первые годы учебы в столице у меня еще оставались, меня не единожды пытались исключить из колледжа за поведение. Брат часто приезжал в Минск, почти каждую неделю преподаватели и куратор звонили ему. Но в итоге я многое понял и поменялся.

Мой брат — трезвенник со стажем. Посмотрев на него, я решил стать таким же. Отказавшись от алкоголя, ты становишься на какой-то другой путь, у тебя открываются другие возможности, появляется больше силы и спокойствия в жизни, ты глубже погружаешься в свои интересы, совершенно иначе общаешься, беседа чаще наполняется смыслом и глубиной. От алкоголя ты деградируешь до примитивного: сон, еда, секс. Мне же важно получить глубокое понимание мира, и мое сознание требует большего, чем только три эти вещи.

Очень сложно общаться со слышащими людьми, так как существует языковой барьер. Это как с белорусским языком ты приезжаешь в другую страну, но при этом физически не можешь освоить иностранный язык. Вот так и живи, общайся. Единственное, с кем лично мне повезло, — с моим старшим братом: у него есть слух, но при этом он владеет жестовым языком.

Практически все глухие знают друг друга, в крайнем случае общие контакты можно будет найти через одно-два рукопожатия. Часто глухие ходят только к глухим парикмахерам, глухим маникюрщицам, автомеханикам, пекарям и т. д. Не только потому, что легче найти общий язык, важную роль играет солидарность. Глухой поддержит бизнес или дело такого же глухого. Это и есть свой вид взаимопомощи.

У меня был выбор своего дальнейшего пути развития: фотограф или программист... И я выбрал фотографию, потому что я творческая личность, я не усидчивый. Моя жизнь изменилась после того, как я получил образование. Я не только овладел профессией, но и научился добиваться целей, реализовывать свою мечту. И, конечно, сыграла большую роль моя бестолковость, потому что, когда я искал приключений, я не думал о последствиях.

Когда-то я был руфером, со мной случилась забавная история. Мы с друзьями залезли на крышу здания администрации Гомельского горисполкома, чтобы сфотографироваться на фоне флага Республики Беларусь. Но на столбе флага была подключена сигнализация, в один момент она сработала, но все четверо мы были глухие. И этого не услышали. Приехал ОМОН, нас всех «приняли», мы долго не могли объяснить, почему мы залезли на крышу администрации. Дело дошло до КГБ. Но в итоге родным удалось доказать, что мы не представляли опасности и просто хотели сделать фотографию на красивом фоне. Всех отпустили, обошлось предупреждением.

К сожалению, мы постоянно ощущаем, что быть глухим в Беларуси — это как будто быть человеком второго сорта. Никто из нас никогда не станет президентом, директором, генералом… Мы не можем работать инженерами, менеджерами, врачами… Чтобы устроиться на работу, нам надо постоянно доказывать, что мы можем. Я работаю наладчиком УП «Виток» (Белорусское общество глухих). Я не собираюсь останавливаться, хочу развиваться, у меня будет возможность пойти на курсы программирования. После — год передохнуть и поступить в вуз на заочную форму обучения. Я верю, что могу это все осилить.

Если бы не мое образование и учеба в Минске, я, скорее всего, тусовался бы с друзьями и пропивал свою жизнь, работая в сомнительных местах. Я вижу, что сейчас у большинства глухих людей есть два основных источника дохода: работа либо на заводе, либо в серой экономике. Это сильно демотивирует. Чтобы быть на равных со слышащими, требуется прилагать большие усилия. Далеко не все глухие люди справляются с этим.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», УНП 7703608910.

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