ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вероника Цепкало: не сдадимся, пока не достигнем своей цели

23.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вероника Цепкало прокомментировала истекающий срок ультиматума, озвученный Светланой Тихановской.

Вероника Цепкало: не сдадимся, пока не достигнем своей цели

В интервью «Настоящему времени» она заметила, что «в идеале мы бы рассчитывали, что Лукашенко вдруг решит сложить свои полномочия». Однако, по ее мнению, это, «к сожалению, маловероятно».

«Светлана призвала, чтобы вся страна участвовала в забастовке, чтобы вся страна прекратила работу. Мы будем дальше использовать законные мирные средства», — отметила Цепкало.

Она заверила, что штаб Тихановской будет делать все возможное, чтобы давить на режим изнутри — это и экономические санкции в виде забастовок, это и мирные протесты.

«Мы будем все делать для того, чтобы силовики и госчиновники перешли на сторону народа в ближайшее время. Мы не сдадимся, пока мы не достигнем своей цели», — резюмировала Цепкало.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероника Цепкало прокомментировала истекающий срок ультиматума, озвученный Светланой Тихановской.
 
Новости дня
Новости разные
 
PayPal разрешит использование криптовалюты на своей платформе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика