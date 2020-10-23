Вероника Цепкало: не сдадимся, пока не достигнем своей цели

Вероника Цепкало прокомментировала истекающий срок ультиматума, озвученный Светланой Тихановской.





В интервью «Настоящему времени» она заметила, что «в идеале мы бы рассчитывали, что Лукашенко вдруг решит сложить свои полномочия». Однако, по ее мнению, это, «к сожалению, маловероятно».

«Светлана призвала, чтобы вся страна участвовала в забастовке, чтобы вся страна прекратила работу. Мы будем дальше использовать законные мирные средства», — отметила Цепкало.

Она заверила, что штаб Тихановской будет делать все возможное, чтобы давить на режим изнутри — это и экономические санкции в виде забастовок, это и мирные протесты.

«Мы будем все делать для того, чтобы силовики и госчиновники перешли на сторону народа в ближайшее время. Мы не сдадимся, пока мы не достигнем своей цели», — резюмировала Цепкало.