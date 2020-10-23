|
Вероника Цепкало: не сдадимся, пока не достигнем своей цели
Источник материала: Навiны
Вероника Цепкало прокомментировала истекающий срок ультиматума, озвученный Светланой Тихановской.
В интервью
«Светлана призвала, чтобы вся страна участвовала в забастовке, чтобы вся страна прекратила работу. Мы будем дальше использовать законные мирные средства», — отметила Цепкало.
Она заверила, что штаб Тихановской будет делать все возможное, чтобы давить на режим изнутри — это и экономические санкции в виде забастовок, это и мирные протесты.
«Мы будем все делать для того, чтобы силовики и госчиновники перешли на сторону народа в ближайшее время. Мы не сдадимся, пока мы не достигнем своей цели», — резюмировала Цепкало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероника Цепкало прокомментировала истекающий срок ультиматума, озвученный Светланой Тихановской.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)