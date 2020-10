Тихановская опубликовала ролик с Клинтон и Грибаускайте в поддержку белорусских женщин

В телеграм-канале экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской опубликован ролик , в котором три известных политика поддержали белорусских женщин.





В записи приняли участие бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и еврокомиссар Вера Юрова.

«I stand with the woman of Belarus. Я падтрымлiваю беларускiх жанчын», — говорят они в видеообращении.