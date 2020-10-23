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Тихановская опубликовала ролик с Клинтон и Грибаускайте в поддержку белорусских женщин

23.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В телеграм-канале экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской опубликован ролик, в котором три известных политика поддержали белорусских женщин.

Тихановская опубликовала ролик с Клинтон и Грибаускайте в поддержку белорусских женщин

В записи приняли участие бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и еврокомиссар Вера Юрова.

«I stand with the woman of Belarus. Я падтрымлiваю беларускiх жанчын», — говорят они в видеообращении.

 
 
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В телеграм-канале экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской опубликован ролик, в котором три известных политика поддержали белорусских женщин.
 
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