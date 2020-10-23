Очереди на границе: выезда из Беларуси в пятницу ждут более 530 грузовиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Более 530 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе с Литвой и Латвией, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются уже пятую неделю. Число грузовиков то сокращается, то увеличивается. По данным Госпограникомитета на утро пятницы, ситуация в пунктах пропуска остается прежней. Очереди сохраняются только в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией, по другим направлениям выезд осуществляется без задержек.

В данный момент на белорусско-литовской границе больше всего фур скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 170. В пункте пропуска "Бенякони" находятся более 130 машин, в "Привалке" - более 110. В пункте пропуска "Котловка" выезда в Литву ожидают около 80 большегрузов.

На белорусско-латвийской границе очереди сохраняются только в одном пункте пропуска - в "Урбанах". Там сейчас стоят более 40 грузовиков.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

В минувший понедельник в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

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