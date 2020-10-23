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Очереди на границе: выезда из Беларуси в пятницу ждут более 530 грузовиков
23.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт - Sputnik. Более 530 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе с Литвой и Латвией, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
© Sputnik / Олег Минеев
Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются уже пятую неделю. Число грузовиков то сокращается, то увеличивается. По данным Госпограникомитета на утро пятницы, ситуация в пунктах пропуска остается прежней. Очереди сохраняются только в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией, по другим направлениям выезд осуществляется без задержек.
В данный момент на белорусско-литовской границе больше всего фур скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 170. В пункте пропуска "Бенякони" находятся более 130 машин, в "Привалке" - более 110. В пункте пропуска "Котловка" выезда в Литву ожидают около 80 большегрузов.
На белорусско-латвийской границе очереди сохраняются только в одном пункте пропуска - в "Урбанах". Там сейчас стоят более 40 грузовиков.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
В минувший понедельник в ГПК заявили, что
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По сравнению с началом недели очереди в пунктах пропуска на границе с соседними странами уменьшились вдвое.
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