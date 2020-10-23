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Ждать теплый уикенд? Точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие выходные

23.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Теплая с небольшими осадками погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

© Photo : Francisco Javier Negroni Rodriguez / Royal Meteorological Society
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В субботу 24 октября погоду в республике обусловит фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы. Будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах сгустится туман. Будет дуть переменных направлений умеренный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +5..+11°С, в середине дня воздух прогреется до +8..+15°С.

"25 октября в ночные часы республика еще останется под влиянием фронтальной системы, перемещающейся в восточном направлении, днем на территории Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления с Западной Европы", - рассказали синоптики. 

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем обойдется без существенных осадков. В отдельных районах возможен туман. Ожидается западный, юго-западный слабый ветер до умеренного. В ночные часы столбик термометра покажет +3..+9°С, днем потеплеет до +8..+15°С.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье республика окажется под влиянием фронтальной системы, смещающаяся с Западной Европы.
 
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