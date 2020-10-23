Источник материала: Sputnik Беларусь

Официальный видеоклип "Шчучыншчына" в исполнении Елены ЖелудOk набрал почти 500 тысяч просмотров и занял третью строчку в трендах YouTube. Журналисты Sputnik решили выяснить, что думают по поводу клипа местные жители и вместе с ними посмотрели вирусный ролик.

В райцентре слово "щучинщина" умели произносить без запинки еще до того, как это стало мэйнстримом. О вирусном видео и песне в исполнении бывших актеров Купаловского театра в Щучине знают почти все, у кого есть смартфон. Как выяснилось, у одних клип вызывают смех, у других – обиду, у третьих – серьезные размышления.

Молодой строитель из райцентра признался, что ролик смотрел, одного раза ему было достаточно. А его напарник, мужчина предпенсионного возраста, согласился посмотреть клип вместе с нами, но особых эмоций он у него не вызвал.

Продавец частного магазина штор Елена начинает заразительно смеяться, как только слышит слово Щучинщина.

"Это очень смешно. Я не хочу обидеть авторов ролика, может, они это всерьез снимали", – делится впечатлением от просмотренного женщина и показывает плачущие от смеха смайлики в телефоне, которые отправляла подруге из Минска сразу после просмотра клипа.

У работницы местного кафе ролик вызвал неприятные чувства: "Я не поняла, это прикол или пародия на что-то. Это лишь бы что. А город у нас очень хороший. Тихий, спокойный, удобный для жизни. Школа, сад, работа все рядом. Если что-то надо, можно в Минск или Гродно съездить".

Работник местного центра культуры и народного творчества Геннадий, который монтировал новую экспозицию в музейной комнате, пришел к выводу, что новый клип Щучину сделал хороший пиар.

"Очень мало клипов о Щучинщине. Этот ролик все обсуждают, комментируют, он стал поводом для шуток, это большой плюс нашему городу. Это такой стиль, как стеб, его не все понимают. Люди постарше хотят видеть людей в галстуках под патриотические песни. Здесь навязчивый мотив, видеоряд попал в десятку", – рассуждает Геннадий, но добавляет, что создатели ролика допустили фактическую ошибку: в Щучинском районе нет деревни Ляды – есть населенный пункт Лядск, который вместе с другими 40 объектами нанесен на карту туристических достопримечательностей региона.