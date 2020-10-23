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Голландский хакер утверждает, что взломал профиль в соцсети Трампа

23.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голландский этичный хакер Виктор Геверс смог получить доступ к учетной записи президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщила газета Volkskrant, сообщает ТАСС.


Фото: Flickr / The White House

По ее данным, в прошлую пятницу Геверс получил возможность прочитать личные сообщения американского президента, оставлять записи от его лица и менять данные учетной записи. В качестве подтверждения этичный хакер сделал снимки экрана, которые имеются в распоряжении Volkskrant.

В интервью изданию он рассказал, что попробовал различные варианты, пока пятый пароль, maga2020! (сокращенное от Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), не открыл доступ к учетной записи. «Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неверных попыток ввода пароля или по крайней мере попросят предоставить дополнительную информацию, — отметил Геверс. — Но ничего этого не произошло». Также, по его словам, у американского президента была отключена двухфакторная аутентификация.

После этого хакер предупредил самого Трампа и службы безопасности США об уязвимости, и день спустя у президента была включена двухфакторная аутентификация. Кроме того, с Геверсом связались представители американской службы безопасности, работающие в Нидерландах, которые попросили предоставить дополнительную информацию. «Они были очень дружелюбны, — отметил он. — Они были очень заинтересованы в информации. И я им отправил все, что у меня было».

Как отмечает Volkskrant, это уже не первый раз, когда голландские хакеры смогли взломать учетную запись Трампа в Twitter. Первый раз это произошло в 2016 году, причем в числе трех человек, получивших доступ к ней, был и Геверс.

 
 
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Виктор Геверс сообщил, что получил возможность прочитать личные сообщения американского президента, оставлять записи от его лица и менять данные учетной записи.
 
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