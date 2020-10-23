«Муж хотел подвезти убегавшего от силовиков парня». Что известно о задержании водителя возле «Мотовело»

Источник материала: Tut.by

Водитель, чье жесткое задержание в районе мотовелозавода в минувшее воскресенье попало на видео, получил 12 суток ареста. По словам его супруги, мужчина хотел подвезти парня, за которым гнались силовики. В ГУВД говорят, что водителя преследовали из-за того, что он не остановился по требованию ГАИ.

События, снятые на видео, происходили около 17.00, когда участники «Партизанского марша» были уже в районе проспекта Рокоссовского. А вот в районе «Мотовело», по словам очевидцев, в это время силовики как раз точечно задерживали людей.

Видно, как за синей Lada бегут несколько людей в черной форме, впереди дорогу ей перегородил микроавтобус с силовиками, следом поехало еще несколько микроавтобусов. Водитель попытался объехать стоящий микроавтобус, но сделать это по проезжей части у него не получилось и он выехал на зеленую зону, а затем снова вернулся на дорогу. Правда, через несколько секунд его все равно догнали.

— Водитель проигнорировал требование инспекторов ГАИ об остановке транспортного средства. Наряд ДПС начал преследование, к которому подключился другой спецтранспорт ОВД. Водитель был задержан сотрудниками ОМОНа, — прокомментировали AUTO.TUT.BY этот инцидент в ГУВД Минска.

Ульяна, супруга задержанного водителя, объясняет, что происходило до этого.

— В это время Саша ехал на машине вместе с нашими друзьями, тоже семейная пара, — рассказывает Ульяна, жена задержанного водителя. — Конечно, мы знали, что в этот день в городе проходила акция протеста, но в тот момент на Партизанском проспекте уже не было никакой колонны. В районе мотовелозавода супруг с друзьями увидели, как силовики бегут за каким-то пареньком. Он решил его спасти.

Вместе с водителем были задержаны все, кто был в машине. Утром в понедельник отпустили только жену друга Александра — ей дали 20 базовых штрафа по статье 23.34 КоАП. Она и рассказала Ульяне подробности.

Сама же Ульяна вечером воскресенья была дома с детьми. В семье их четверо — две девочки 10 лет и два мальчика 5 лет. Александр работает водителем, Ульяна — ремесленник. О происходящем с мужем она узнала из телеграма.

— Когда муж за рулем, он говорит со мной по громкой связи, поэтому всегда снимает трубку. А тут я несколько раз набрала — и тишина, — вспоминает женщина. — Я поняла, явно что-то случилось, полезла смотреть новости и почти сразу увидела это видео.

Ульяна говорит, что досмотреть его с первого раза не смогла: боялась увидеть жуткие кадры с избиением мужа.

— К счастью, уже поздно вечером Саше разрешили мне позвонить. Он сказал, что с ним все в порядке, он в Ленинском РОВД, его везут на Окрестина. Детям я сказала правду: папу задержала милиция. Они ведь уже понимают, что происходит, слышали, как я разговаривала по телефону.

Утром в понедельник женщина поехала разыскивать машину мужа — легковушку сразу эвакуировали в РУВД. Правда, авто ей не отдали — сказали, что забирают его на экспертизу. Во вторник, 20 октября, состоялся суд. Мужчина получил 12 суток ареста, его друг — 14.