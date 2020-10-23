Новый рекорд по «коротким» вкладам в валюте. Посмотрели условия по депозитам в долларах и евро

Ставки по «коротким» валютным вкладам, в отличие от рублевых, банки поднимать не спешат. Доходность держится на уровне лета, и практически в каждом банке можно найти депозит с самой высокой ставкой по рынку. Однако сейчас появился новый лидер, который перешагнул через эту планку. FINANCE.TUT.BY собрал лучшие вклады в иностранной валюте сроком до 6 месяцев.
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады до 3 месяцев и на 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах.
Данные актуальны по состоянию на 08.00, 23 октября.
Безотзывные вклады до 3 месяцев
Самая высокая ставка в этом сегменте будет в Белгазпромбанке по вкладу на 3 месяца: 2,3% в долларах и 1,8% в евро. Это новый вариант, который сразу занял лидирующую позицию. В банке также есть вариант на 30 дней под 2% и 1,75% на 30 дней.
Большинство вкладов предлагают максимум 1,25% годовых в долларах и 1% в евро. Таких банков сегодня 13. В некоторых из них — Paritetbank, БТА Банке и Цептер Банке — под самую высокую ставку можно открыть вклады на различный срок и с различными дополнительными условиями.
За месяц только Банк Дабрабыт увеличил ставку по вкладу в евро на 3 месяца с 0,7% до 1%. Условия в других банках не изменились.
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1%(+0,3 п. п) в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Технобанк,
ТРИумф
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчет
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
2,3% в USD и 1,8% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1%(+0,3 п. п) в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
1,25% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Технобанк,
ТРИумф
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчет
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Минимальная доходность в этой группе вкладов — 0,3%.
Отзывные вклады до 3 месяцев
В категории вкладов до 3 месяцев с возможностью отзыва восьмерка лучших вкладов осталась такой же, как и месяц назад. Ставка по депозитам в долларах не превышает 0,75%, в евро — 0,5% годовых. Доходность вкладов этой категории стартует с 0,15%.
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
БТА Банк,
Все и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Стабильный
0,75% в USD (фиксированная); 4 месяца; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
БТА Банк,
Все и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней;; да
Безотзывные вклады на 6 месяцев
Лидером в данной категории стал новый вклад Белгазпромбанка под 2,5%. Его доходность в 2 раза превышает доходность других депозитов на аналогичных условиях.
Еще в 12 банках процентные ставки составят 1,25% и 1% для вкладов в долларах и евро соответственно.
За прошедший месяц условия изменились только в Банке Дабрабыт. По вкладу в евро ставка выросла на 0,3 п.п.
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный
2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да
Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте
1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% (+0,3 п. п) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -офлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да
БТА Банк,
Открытие
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да
Технобанк,
Оптимальный
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Банк, вклад
Ставка (изменение за месяц, тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
БНБ-Банк,
Верное решение
1−1,25% в USD и 0,75−1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный
2,5% в USD и 1,9% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да
Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте
1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% (+0,3 п. п) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да
БТА Банк,
Открытие
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да
Технобанк,
Оптимальный
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
В категории безотзывных вкладов на полгода самая низкая ставка составила 0,4%.
Отзывные вклады на 6 месяцев
В семи банках можно разместить отзывный вклад под 0,75% в долларах. Их условия за месяц не изменились. В банках с самыми низкими ставками депозиты на полгода размещаются под 0,3−0,4% годовых.
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, кроме последнего месяца; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
МТБанк,
Актуальный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да
! Напомним, что валютные вклады сроком до 2 лет облагаются подоходным налогом в размере 13%. Если открыть депозит в долларах под максимальные 2,5%, то ставка с учетом налога будет равна 2,18%. За 7 месяцев хранения вклада при сумме в 1000 долларов можно заработать порядка 12,75 долларов после вычета налогов.